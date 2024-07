Edoardo Bennato fa esplodere il Teatro del Mare di Montesilvano

Grande successo a Montesilvano per il concerto di Edoardo Bennato, che ieri sera ha infiammato il Teatro del Mare. Un pubblico entusiasta ha gremito l'area, cantando a squarciagola i brani più iconici del cantautore napoletano. Bennato, a 77 anni, ha dimostrato ancora una volta la sua grande energia e il suo talento, regalando al pubblico più di due ore di straordinaria musica dal vivo.

Accompagnato da una band eccezionale, ha ripercorso i suoi più grandi successi, da “Il gatto e la volpe” e "Burattino senza fili" a "Sono solo canzonette", passando per "L’isola che non c’è" e "Le ragazze fanno grandi sogni", per poi proporre anche i pezzi del suo nuovo album. Il live è stato un vero e proprio trionfo che ha riscosso il consenso del pubblico. Un giovedì sera indimenticabile, all'insegna della grande musica di Edoardo Bennato.

FOTO DI GIADA DI BLASIO