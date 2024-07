Ancora problemi a Pescara Porta Nuova con il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti

Alcuni cittadini di un condominio di via Vittoria Colonna n. 15 ci hanno segnalato che, dopo la rimozione dei cassonetti stradali, Ambiente SpA ha comunque lasciato sul posto quelli per la raccolta del vetro.

Le conseguenze sono così descritte nella mail che abbiamo ricevuto:

Salve, scriviamo di nuovo ma ancora più arrabbiati. Come avevamo abbondantemente previsto e scritto ad Ambiente SpA solo pochi giorni fa, i cassonetti del vetro attirano la spazzatura delle persone incivili che abitano nei dintorni, purtroppo! Se noi dobbiamo rispettare le nuove regole del porta a porta bisogna fare in modo che siano puniti i trasgressori. Sappiamo che esistono delle Leggi in proposito, ma se esse non vengono applicate e non vengono sanzionati questi maleducati, allora sono del tutto inutili. Siamo stanchi di vedere sacchi (e non solo) di spazzatura quando ci affacciamo dal balcone di casa, civico 15 di via Vittoria Colonna. Ambiente SpA deve immediatamente spostare i cassonetti del vetro in luoghi più a vista e comunque ben distanti da dove sono posizionati ora. Solo in questo modo si potranno disabituare gli incivili!

Dalla foto allegata si evince chiaramente il problema. Sicuramente non è sufficiente eliminare i vecchi cassonetti per risolvere il problema. Magari l'utilizzo di foto trappole e di telecamere di video sorveglianza potrebbe aiutare.