Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Sezione Chimica e Farmaceutica: rinnovate le cariche

Silvana Roatta è la nuova Presidente della Sezione Chimica e Farmaceutica di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. HR manager di Dayco, lavora nelle risorse umane da più di 30 anni. La Dayco conta tre stabilimenti nelle province di Chieti, Pescara e Teramo con oltre 680 persone impiegate; i tre stabilimenti fatturano due terzi del totale fatturato nel mondo dal gruppo – per un valore di 300 milioni di dollari circa. È la seconda donna eletta nel 2024 come Presidente di sezione all’interno dell’Associazione.

Ad oggi fanno parte della sezione Chimica e Farmaceutica oltre 50 imprese, soprattutto di grandi dimensioni e multinazionali, che danno occupazione a circa 9000 lavoratori ed esprimono una forte percentuale del Pil abruzzese di settore, con un fatturato stimato di oltre 5,5 miliardi. Si occupano di produzione e commercializzazione di prodotti chimici (organici ed inorganici), insetticidi e antiparassitari, fertilizzanti ed azotati, gas tecnici, prodotti in gomma e plastica e materiali tecnologici per l’automotive, la manifattura e l’edilizia, resine e vernici, prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici, cosmetici, centri di ricerca & sviluppo e laboratori analisi.

Estremamente pragmatica sull’approccio alle attività da svolgere, la neo presidente ha sottolineato la priorità di attenzionare l’impatto e la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività manifatturiere dei settori rappresentati, evidenziando anche come la nostra regione esprima una capacità imprenditoriale molto forte tra i giovani, una vocazione che va valorizzata per garantire il pieno sviluppo dell’economia locale. “Le aziende del comparto sono tutte accomunate dallo sforzo e dalla vision della proprietà e dalla passione e dalle competenze dei loro manager. Per questo, credo che non sarà difficile lavorare insieme per proporre idee condivise che possano accrescere la nostra presenza sul mercato alimentando le ricadute sia occupazionali che di profitto per le nostre tre province abruzzesi”. Roatta, rivolgendosi ai colleghi, ha aggiunto:

“Sono onorata di rappresentare questo spaccato di realtà industriale e sono certa che, grazie alle vostre competenze e ai contributi che metteremo a fattor comune, potremo contribuire alla crescita del nostro territorio, partecipando attivamente anche alla gestione strategica di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, che, ricordiamolo, è la terza Confindustria più grande del Mezzogiorno”.

Sarà affiancata dal Vice Presidente Fausto Cosi, AD di Irplast S.P.A. (leader nella realizzazione di film BOPP per la produzione e stampa di etichette, di nastri adesivi e di soluzioni multipack per i mercati food&beverage, dairy, personal&home care) che ha sottolineato: “Ringrazio gli associati e in primo luogo la Presidente Silvana Roatta per l’incarico conferitomi. Confido che possano essere conseguiti nuovi e qualificati obiettivi, che abbiano forte valenza e apportino valore aggiunto al nostro tessuto imprenditoriale”.



Il rinnovo delle cariche sezionali ha seguito la fusione tra le associazioni Confindustria Chieti Pescara e Confindustria Teramo. Questa fusione tra le tre province rappresenta un passo importante anche per il settore chimico nella regione, unendo le forze e creando sinergie per lo sviluppo e la crescita delle imprese. L’Assemblea sezionale svoltasi nei giorni scorsi ha eletto anche i Consiglieri per il prossimo triennio. Si tratta di Alessandro Calbucci - AD di VALAGRO S.P.A., Denio Di Nardo - Direttore di PRIMA EASTERN S.P.A., Michele Romano - plant managing director di ACS DOBFAR S.P.A., Cristiano Paolucci - direttore di stabilimento di ARKEMA S.R.L., Lorenzo Chicchirichì - responsabile di stabilimento di EDILTEC INSULATION S.P.A., Stefano Muffo - direttore stabilimento e consigliere delegato di SOCIETA' CHIMICA BUSSI S.P.A., Fabio Russo - chief technical operation officer e procuratore speciale di ALFASIGMA S.P.A..

Ci sono 1.300 addetti diretti nel solo settore farmaceutico in Abruzzo, con opportunità di buona occupazione e sinergie con le aziende locali; inoltre, la produttività del lavoro nel pharma abruzzese è superiore a quella di Paesi come Germania, Francia o Spagna. Il direttore fenerale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Luigi Di Giosaffatte ha preso parte ai lavori assembleari, evidenziando che: “L’Abruzzo è un territorio paradigmatico dell’industria chimica e farmaceutica in Italia, sia per la capacità di resilienza e la voglia di guardare al futuro, come dimostrato dopo il tragico terremoto del 2009 e la crisi pandemica, sia per la presenza di molte aziende, radicate nel territorio da anni, diverse ma a grande carica innovativa, a capitale italiano o internazionale, che rappresentano il Made in Italy e creano opportunità di buona occupazione e rapporti sinergici con le aziende locali dell’indotto”.