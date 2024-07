Il giovedì sera di Pescara targato Gelati Letterari

Continuano i giovedì culturali di Pescara con i Gelati Letterari, la VII edizione nella splendida cornice del complesso balneare La Playa in piazza Le Laudi. Il quarto appuntamento è in programma giovedì 25 luglio sempre alle ore 20,30 con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Pescara e organizzato dall'associazione culturale I Borghi della Riviera Dannunziana.

Nella quarta serata saranno presenti Ugo Iezzi con Emilia Galante per presentare “A li Culle de Pescare quant’è belle a fa l’amore” (Tabula Fati); Giulia Madonna e Maria Gabriella Ciaffarini con “L’equilibrista” (Costa Edizioni); Francesca Di Giuseppe con “Abruzzo d’Autore” (Poderosa Edizioni); Angelo Marenzana, Andrea La Rovere e Anna Maria Pierdomenico che parleranno del libro “Il dodecaedro stellato” (Tabula Fati) e Silvia Di Lorenzo introdotta da Giancarlo Giuliani e Florena Iavarone con “Sui sentieri dell’uomo. Linguaggi e silenzi” (Tabula Fati).

“A li Culle de Pescare quant’è belle a fa l’amore in realtà il titolo vero è ‘A li Culle de la citilanza’ – ci spiega Ugo Iezzi – i luoghi della nostra fanciullezza che amiamo. Mi ritengo un rumorista con la ‘r’ ballerina che ama il sonetto e il dialetto e mi ritengo un ‘trillista’ perché faccio dei sonetti, dei piccoli trilli. I Gelati Letterari? Sono molto importanti in quanto unisce il momento della condivisione con il momento della critica, della denuncia. Un appuntamento dunque che dà un contributo notevole alla cultura regionale anche attraverso la poesia come denuncia e divertimento proprio come i Gelati letterari”.

L’evento sarà preceduto da ‘Viaggiamo con la poesia’ a cura di Manola Di Tullio con Maria Gemma Pellicciotta. Le ultime due date di agosto saranno in programma l’8 e il 22. Alla rassegna anche quest’anno è collegato il concorso di poesia al quale si può partecipare come dal bando che è sul sito Internet www.iborghidellarivieradannunziana.it; concorso aperto a tutti gli autori e a tutte le case editrici. Coordina la serata Anna Maria Pierdomenico. Per partecipare è preferibile prenotare al numero 085/66929.