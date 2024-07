Torto (Movimento 5 Stelle): "Mettere immediatamente riparo alla rete idrica"

“Il problema della mancanza d'acqua a causa delle continue interruzioni estive nelle nostre città ha una sola soluzione: mettere immediatamente riparo alla rete idrica che fa, letteralmente, acqua da tutte le parti. Intervenire sulla dispersione dell'acqua nel percorso dalla sorgente alle nostre case, agli alberghi, ai bar, ai ristoranti e alle irrigazioni per i nostri campi agricoli è compito della regione. Tocca a loro corciarsi le maniche!”.

Così la deputata del Movimento 5 Stelle Daniela Torto, che aggiunge: “Nonostante il grido di aiuto lanciato da commercianti, turisti, agricoltori e famiglie, non c'è nessuna risposta. Anzi no. C'è silenzio! Come l'arrogante silenzio di Regione Abruzzo. Dov'è il governatore Marco Marsilio adesso?! Dov'è il presidente dell'autonomia differenziata?! Perchè non dice a tutti che con lo spacca-Italia la crisi idrica diventerà una piaga sempre più sanguinante”.

Torto si chiede: “Se ora non si mette riparo a questa emergenza, allora quando?! Quando avremo meno risorse a disposizione, quando la nostra regione diventerà una delle regioni del Sud sempre più povera grazie alle geniali idee di Meloni & Salvini? Ci dicano, lor signori, cosa intendono fare! Marsilio batta un colpo! Subito investimenti per ricostruire la nostra rete idrica nazionale, è già tardi!”, conclude l'esponente pentastellata.