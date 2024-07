"Un'Estate da Favola" si apre con la magia di "Hamelin" all'Auditorium Flaiano

Lunedì 22 luglio, all'Auditorium Flaiano, prenderà il via “Un'Estate da favola”, rassegna teatrale per ragazzi, frutto della collaborazione tra l'Ente Manifestazioni Pescaresi e il Florian Metateatro Centro di Produzione Teatrale. Gli spettacoli in programma offriranno momenti di svago e apprendimento, con l’intento di avvicinare i giovani al mondo del teatro, stimolandone fantasia e creatività.

Il primo appuntamento della rassegna è con “Hamelin”, della Factory Compagnia Transadriatica, che andrà in scena lunedì 22 luglio e replicherà martedì 23, con due turni di spettacoli alle ore 18:30 e alle ore 21. Questa esperienza teatrale unica e coinvolgente promette di incantare spettatori di tutte le età, dai più giovani alle intere famiglie. Lo spettacolo, vincitore del premio Eolo 2023 per le nuove generazioni, è diretto da Tonio De Nitto e scritto da Riccardo Spagnulo.

L'opera si svolge nella città di "Hamelin", resa celebre dalla fiaba del Pifferaio Magico dei fratelli Grimm. Navigando tra fantasia e realtà, la narrazione offre profonde riflessioni sul ruolo dell'arte nella società contemporanea. Utilizzando l’arte burattinesca e coinvolgendo il pubblico con cuffie che offrono una prospettiva diversa, lo spettacolo esplora il mistero della scomparsa dei bambini di Hamelin. Il Pifferaio, interpretato da Fabio Tinella, racconta come abbia liberato la città dai topi, e di come, tradito, abbia portato via i bambini con il suono del suo strumento incantato, coinvolgendoli in un gioco teatrale con strumenti musicali immaginari.

Navigando tra teatro narrativo, di figura e musicale, e arricchito da un'esperienza sensoriale in cuffia, lo spettacolo affronta temi come la pandemia, l'isolamento sociale, la libertà artistica e la crescita personale, invitando alla riflessione e sfidando gli spettatori a considerare le diverse facce della realtà e della finzione. Il finale liberatorio, in cui grandi e piccoli si uniscono in un grande ballo, lascia un messaggio di speranza. Fabio Tinella, celebre per il suo approccio innovativo al teatro di figura, esplora, attraverso la sua interpretazione, le dinamiche di oppressione e liberazione, riflettendo sulle condizioni contemporanee dell'artista e sul potere trasformativo dell'arte.

La performance è pensata per non relegare nessuno al ruolo di semplice osservatore, ma per permettere a tutti di vivere e rivedere le proprie relazioni personali e sociali attraverso una nuova lente, promettendo di essere uno spettacolo di rara magia e intensità emotiva e offrendo una profonda esperienza immersiva che connette spettatori di tutte le età. Tout public a partire da 5 anni.

Spettacolo con Fabio Tinella, Drammaturgia e regia Tonio De Nitto, dramaturg Riccardo Spagnulo, Musiche originali Paolo Coletta, Voiceover Sara Bevilacqua, Sound designer Graziano Giannuzzi, Scena Iole Cilento, Burattini Michela Marrazzi, Luci Davide Arsenio, Costumi Lapi Lou, Assistente scenografa Cristina Zanoboni, Costruzione scenica Luigi Di Giorno.

