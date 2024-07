In 20mila allo stadio del mare per la seconda Notte dei Serpenti

Erano in 20mila ieri sera allo stadio del mare per la seconda edizione della Notte dei Serpenti. Con questa manifestazione, secondo il presidente del consiglio regionale Sospiri, “ha vinto l’Abruzzo: ha vinto l’arte del nostro territorio, hanno vinto le nostre tradizioni, le nostre Associazioni, il nostro essere popolari, accoglienti, festosi. Abbiamo vinto tutti insieme grazie al coraggio e alla professionalità del maestro Enrico Melozzi e della Regione Abruzzo che ha avuto il guizzo di investire su una proposta valida e altrettanto ardita. Le 20mila persone ieri assiepate in ogni angolo della riviera di Pescara, sulla spiaggia, in corso Umberto, in piazza Primo Maggio, hanno dimostrato la validità del progetto e della sua realizzazione, che con la terza edizione potrà e dovrà ulteriormente migliorare raccogliendo anche le proposte e i suggerimenti del territorio sotto il profilo esclusivamente tecnico-organizzativo. L’evento, esattamente come previsto, si tradurrà in una delle più formidabili operazioni di marketing turistico-territoriale-culturale della nostra regione”.

La Notte dei Serpenti andrà infatti in onda su Raidue il prossimo 22 agostoalle 21:05. Il governatore Marsilio aggiunge: “Siamo estremamente soddisfatti di questa seconda edizione sia per il grande successo di pubblico che ha riscosso sia per le grandi emozioni che è riuscita a regalare a tutti noi. Alla vigilia avevamo immaginato di far vedere Pescara come non si era mai vista e di mostrare l’Abruzzo come non si era mai sentito prima. È così è stato, ma ora sarà altrettanto emozionante rivedere l’intero spettacolo in prima serata su Rai2. Se dopo ieri sera siamo tutti un pizzico più orgogliosi e consapevoli della bellezza e della ricchezza delle nostre tradizioni popolari, lo dobbiamo sicuramente al maestro Enrico Melozzi”.

Marsilio è stato chiamato sul palco, quasi in chiusura di serata, dalla conduttrice Andrea Delogu insieme al sindaco Masci. Per quest'ultimo “i numeri sono stati impressionanti, anche inaspettati in quella straordinaria misura, mi dispiace per le persone che non sono riuscite a entrare nell’area stabilita, questa volta il palco era posizionato verso il mare per esigenze televisive di prima serata, esaltare Pescara in tutta la sua essenza con le riprese dal mare da mostrare a tutta l’Italia ha comportato qualche rinuncia, ma ne è valsa la pena”.

FOTO DI SALVATORE SAVINO E UFFICIO STAMPA REGIONE ABRUZZO