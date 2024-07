Premio Simpatia “Montis Silvani” mercoledì 24 luglio a Montesilvano

Anche quest’anno si terrà al Teatro del Mare di Montesilvano il Premio Simpatia “Montis Silvani”, ideato e fondato dal giornalista Pino Costa, venuto a mancare a febbraio 2024, e organizzato dalla giornalista ed erede artistica Elena Costa. Appuntamento mercoledì 24 luglio alle ore 21.

"Questa edizione”, afferma Elena Costa, “sarà un tributo in onore di Pino Costa, mio padre, che ha dato tanto nel panorama televisivo e giornalistico, sia locale che nazionale. Anche se adottivo della regione Abruzzo, era profondamente innamorato di questa terra. La serata sarà in sua memoria e per questo saranno diversi gli artisti che si esibiranno in suo ricordo tra cui Sylvia Pagni, Loris Cattunar, Lucio Cupido, Francesco Mincarini, l’arpista Mari Lena e Florena Iavarone”.

Tra i vincitori di questa edizione figurano Antimo Amore della Rai Abruzzo, Gigliola Edmondo di Rete8, lo storico e scrittore Licio Di Biase, la pianista Michela De Amicis, la ballerina di danza classica Carlotta Onesti, il pianista Paolo Di Sabatino, il presidente di ‘Carrozzine determinate’ Claudio Ferrante, la vicepresidente nazionale di Federmoda-Confcommercio Marisa Tiberio e il chitarrista Alfredo Scogna. Per il telegiornale vince il Tg6 di Tvsei, mentre le trasmissioni televisive vincitrici sono “Pathos” (Rete 8), “8 Mattina in famiglia” (Rete 8), “Of Side” (Tvsei) e “Conti in Tasca” (Super J).

Saranno assegnati premi “Montis Silvani” ad alcune eccellenze che emergono nel campo del sociale, della legalità e nel settore della sicurezza: Giuseppe (Pino) Cantagallo, Veltra Muffo, Pino (Giuseppe) Paolone e Stella Chiavaroli. La kermesse organizzata dall’associazione culturale Italia è Next Generation, si fregia del patrocinio della Provincia di Pescara, del comune di Montesilvano, della Fondazione Pescara Abruzzo e dell’associazione Editori Abruzzesi e sarà presentata da Elena Costa, coadiuvata da Giulia Vincenza Garrisi e Paolo Garrisi.