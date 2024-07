Estatica incontra il “Fla” con tre serate speciali tra musica e letteratura

In attesa della sua prossima edizione, la ventiduesima, che si terrà a Pescara dal 7 al 10 novembre, il Fla – Festival di Libri e Altrecose torna con tre appuntamenti serali in programma all’arena del Porto Turistico di Pescara e inseriti nel più ampio cartellone di Estatica, la rassegna estiva promossa dal Marina di Pescara che ogni anno anima il Porto Turistico, giunta quest’anno alla sua quindicesima edizione.

Stasera alle 21:15, intervistato dal direttore del Fla Vincenzo d’Aquino, Gene Gnocchi presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo libro Il mondo senza un filo di grasso (Baldini+Castoldi), uno sguardo per impressioni, spietato, irridente, divertente e talvolta perfino malinconico su molti interrogativi rimasti irrisolti e che presenta il mondo quale potrebbe essere. Il Dizionario, diviso in otto sezioni e composto da 325 voci, spazia dalla geografia («La prima spedizione per l’Africa fallì perché gli esploratori avevano il loden») alla matematica («L’idea di estrarre le radici dei numeri non si sa a chi è venuta, ma comunque lo stanno cercando»), alla zoologia («Nelle persone calve il pipistrello si attacca alle sopracciglia»). Gnocchi segue il criterio guida della parzialità assoluta, dell’intuizione antipedagogica attraverso una verve comica irresistibile e un sapiente uso dell’ironia, che riconfermano il suo talento. Ingresso 5 euro più diritti di prevendita, biglietti in vendita sul circuito CiaoTickets.

Mercoledì 24 luglio alle 21:15 il protagonista della seconda serata del Fla in Estatica sarà Setak, freschissimo vincitore della prestigiosa Targa Tenco 2024 per il miglior album in dialetto con il suo Assamanù. Il cantautore originario di Penne si racconterà in un concerto intervista ricco di musica, colpi di scena e ospiti a sorpresa, tra cui lo scrittore Peppe Millanta, Gino Bucci, copywriter e social media manager notissimo come “L’abruzzese fuori sede”, Luca Romagnoli, voce e testi della band dei Management, e Giulia Di Quilio, attrice e star del burlesque. Ingresso 5 euro più diritti di prevendita, biglietti in vendita sul circuito CiaoTickets.

Il Fla in Estatica si concluderà giovedì 25 luglio alle 21:15 con il reading di Concita De Gregorio ed Erica Mou Lettera a una ragazza del futuro. La giornalista e conduttrice televisiva si rivolge alla se stessa del passato “per parlare a una persona sola e che conosco benissimo”. Non c’è volontà di impartire insegnamenti, non ci sono rimpianti, non compaiono recriminazioni: emerge solo il desiderio di raccontare quanto sia gratificante praticare la gentilezza. “Nella competizione violenta dei nostri giorni il solo modo di opporci alla ferocia è fare gesti gratuiti di gentilezza”. Lo spettacolo sarà arricchito dagli interventi musicali della cantautrice Erica Mou, una delle voci più sensibili del panorama contemporaneo, che ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo La festa del santo, un brano che evoca l’atmosfera di una festa di paese, mescolando l'eccitazione e il disorientamento tipici di questi eventi. Ingresso 10 euro più diritti di prevendita, biglietti in vendita sul circuito CiaoTickets.

Info e programma sui siti www.flafestival.it e www.estatica-pescara.com.