L'Estate dell'Aratro: il ricordo di Ivan Graziani sulle Terre dell'Arotron a Pianella

Sabato 27 luglio alle ore 21 ci sarà un momento magico sulle Terre dell'Arotron di Pianella, in contrada Santa Scolastica, infatti L'Estate dell'Aratro del direttore artistico Franco Mannella prosegue come da programma con “Avrò bisogno ancora di te", uno spettacolo teatrale musicale che è anche un viaggio nella musica e nelle parole dell’indimenticabile artista e musicista di origini teramane Ivan Graziani e questo spettacolo è proprio il titolo di una sua canzone.

L’autore è il regista e scrittore Federico Del Monaco; sul palco dell'Anfiteatro di Paglia si esibiranno Giuseppe Ippoliti cantante e attore, Antonio Pellegrini attore, e i musicisti Lorenzo Lanciotti alla chitarra e tastiera e Luigi Sfirri alla chitarra. Canzoni, citazioni e racconti si concentrano in un evento corale che, come accadeva per ogni concerto di Ivan Graziani, si integra con il pubblico, abbattendo le barriere e trasportando in dimensioni da riscoprire di divertimento e riflessione.

"Il teatro si accompagna spesso anche alla musica ed ecco che al nostro pubblico proponiamo un viaggio emozionante dentro i testi del grande cantante, autore e musicista abruzzese; è un momento di teatro, performance grafica e musica dal vivo per ricordare le diverse sfaccettature di Ivan Graziani: vorremmo che fossero anche i più giovani a conoscere questo cantautore concretamente con questo appuntamento, molti lo conoscono solo per fama infatti", spiega Mannella.

Tante sono le canzoni, i testi, le parole di Graziani che verranno riproposte e infatti, come prosegue Mannella, "speriamo di aprire la strada a tanti ricordi e di riportare alla luce tante emozioni a coloro che decideranno di partecipare e di tuffarsi nel magico mondo di Ivan Graziani che non ha mai smesso di vivere". Per chi è interessato dalle 19.30 sarà presente un'area ristoro sul posto per godere del tramonto in campagna con aperitivo a base di prodotti locali.

Per info, costi e prenotazioni è possibile chiamare il 345/5411135. News e attività sui social alla voce @formazioneteatralearotron.