"Musica e Parole nel Borgo": terzo evento della rassegna letteraria a Montesilvano Colle

La rassegna letteraria "Musica e Parole nel Borgo" prosegue stasera alle ore 21:30, con il terzo appuntamento che si terrà, come di consueto, nella splendida cornice di Montesilvano Colle. L'evento è promosso dal Comune di Montesilvano e curato dall’Associazione Pro Loco Monti Silvani in collaborazione con l’Associazione per la Libera Cultura in Abruzzo.

Dopo il successo dei primi due incontri, il nuovo appuntamento promette di essere altrettanto coinvolgente e stimolante. Le due opere letterarie che saranno presentate nel corso della serata condurranno il pubblico in un viaggio tra natura, storia e identità culturale. Entrambe le presentazioni si distinguono per l’approccio nel valorizzare le radici storiche e naturali del territorio abruzzese, offrendo, insieme, una visione completa del patrimonio abruzzese, unendo la storia sociale e la natura in un viaggio affascinante e istruttivo.

La prima presentazione della serata sarà dedicata al saggio storico "Fame, Fede e Giustizia", di Gabriele Di Camillo, contenuto nell'antologia "Briganti d'Abruzzo", curata da Valentino Di Persio con la presentazione di Pino Aprile. Il volume esplora il fenomeno del brigantaggio in Abruzzo, un tema che ha segnato profondamente la storia sociale del territorio. La morfologia selvaggia e inaccessibile dell'Abruzzo, insieme alla sua posizione strategica tra nord e sud Italia, hanno favorito l'espansione di questo fenomeno. L'opera offre una testimonianza dettagliata di eventi storici significativi fino al ventennio successivo all'unità nazionale, invitando i lettori a riflettere sulle radici storiche e culturali della regione.

Dialogherà con l’autore Antonio Di Loreto, scrittore e regista. Uno sguardo sull’autore: Gabriele Di Camillo è nato a Pescara nel 1956 e risiede a Montesilvano. Ha frequentato corsi di drammaturgia, recitazione, regia e scrittura creativa. Autore di oltre 25 commedie, tutte rappresentate, scrive testi teatrali, poesie e racconti sia in dialetto abruzzese che in lingua italiana. Seguirà la presentazione del libro “Aspetti naturalistici di Montesilvano” di Guido Morelli.

Questo lavoro guida i lettori alla scoperta degli ambienti naturali di Montesilvano. Corredato da un ricco repertorio fotografico, il testo di Guido Morelli esplora i frammenti di natura che ancora resistono tra la costa e la collina, nonostante l'impronta profonda dell'uomo sul territorio. L'autore invita a riscoprire e apprezzare la biodiversità locale, promuovendo un contatto più profondo e rispettoso con l'ambiente naturale. Alla presentazione, insieme all’autore parteciperanno Alfredo Di Blasio, fotografo, e Filippo Di Donato, guida ambientale escursionistica (GAE), che dialogheranno con Franca Terra, giornalista.



Guido Morelli è originario di Pescara. Laureato in Scienze Forestali, ha collaborato con diverse aree protette abruzzesi, svolgendo attività di educazione ambientale e divulgazione naturalistica. Questo è il suo primo libro. Le presentazioni saranno accompagnate dalle note dell'arpista Mari Lena, che con la sua musica contribuirà a creare un'atmosfera unica e suggestiva. Una novità di questo incontro è che al termine, i partecipanti potranno degustare i pregiati vini dell’azienda Monteselva di Montesilvano, che presenterà una selezione delle migliori etichette. Sarà presente per i saluti, Corinna Sandias, assessore alla cultura del Comune di Montesilvano.