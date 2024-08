Spoltore Ensemble 2024, il programma degli eventi culturali collaterali

Mostre, poesie, salotti letterari e spettacoli itineranti faranno da cornice alla 42esima edizione dello Spoltore Ensemble. Grazie all’iniziativa dell’assessore alla Cultura del Comune di Spoltore, Nada Di Giandomenico, e all’impegno di numerose associazioni del territorio, il cartellone dello Spoltore Ensemble 2024 si arricchirà di una serie di eventi culturali che animeranno l’intero borgo.

«L’edizione 2024 dello Spoltore Ensemble, appuntamento che rappresenta il cuore pulsante della nostra offerta culturale, verrà impreziosita da tanti eventi che coinvolgeranno l’intera città di Spoltore – spiega l’assessore Di Giandomenico – Quest'anno, dal 14 al 18 agosto, avremo il privilegio di ospitare una serie di manifestazioni che arricchiranno ulteriormente il nostro territorio: spettacoli itineranti, esposizioni fotografiche, mostre e installazioni troveranno spazio tra il Convento, l'arena in largo San Giovanni, piazza D'Albenzio, piazza Di Marzio e in altre location. Ringrazio tutte le associazioni e i cittadini che si sono adoperati e continuano a impegnarsi affinché Spoltore continui a essere una realtà viva e attiva e sempre in prima linea con iniziative di questo tipo. Un ringraziamento particolare merita il maestro Giuliano Mazzoccante, per la disponibilità a far convergere tutti i linguaggi artistici in una chiave culturale di emozioni che sono alla base del Festival. Vi aspettiamo per celebrare insieme la bellezza e la vitalità della cultura».

Di seguito, in dettaglio, il programma delle iniziative culturali che si aggiungeranno e faranno da cornice alla 42esima edizione dello Spoltore Ensemble dal 14 al 18 agosto:

Esposizioni e installazioni di poesie: il borgo sarà incorniciato da foglie incise con poesie o brani di poesie dei maggiori poeti internazionali. Più di 500 foglie saranno installate lungo le vie del borgo a impreziosire di cultura le strade e l’ultima sera gli ospiti potranno portare a casa la foglia poetica scelta.

A cura delle associazioni Pensiero Divergente, l’Università della Terza Età, La Centenaria, e con la collaborazione del Centro sociale.

Salotti letterari con presentazioni di libri (alle ore 18, in piazza D’Albenzio)

-venerdì 16 agosto: Paola di Gregorio presenta “Sposta il cuore da dove non c’è amore”

-sabato 17 agosto: Daniela D’Alimonte presenta “Parole d’Abruzzo”

-domenica 18 agosto Andrea Sangiovanni presenta “Radiodays, la radio in Italia da Marconi al web”

Installazione di opere artistiche nelle Dimore Storiche, in una cornice di museo diffuso

A cura dell’architetto Maria Jenie Rossi e dell’Associazione “I Colori Del Territorio”. Dalla pittura alla scultura, dalle installazioni ai video, dalla ceramica alla fotografia, le opere accolte nelle dimore storiche richiameranno l’attenzione sui temi della tutela, valorizzazione e salvaguardia del territorio. Saranno organizzate visite gratuite tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 19:30 (il punto di ritrovo sarà la Biblioteca, in via Dietro le mura 10. Per informazione chiamare i numeri 3333175059 - 3471656042).

L’elenco degli artisti, la tipologia di opera e la relativa location (Dimore Ensemble 2024, “Natura e confini liberi”):

Stella Sablone - Pittura astratta - Spazio D'Attanasio

Maura Prosperi – Installazioni – Spazio Piperno

Carlo Carletti – Fiber art – Palazzo De Cesaris

Alba Di Paolo e Marco D'Intino – Fotografia – Ristorante T’Amo

Costantino Di Renzo – Pittura realistica – Società Operaia

MJR – Riciclo – Palazzo Lauri

Collettivo Frida – Installazione – Società Operaia

Giuliana Marinaro – Scultura – Spazio D’Attanasio

Stefano D'Ettorre – Video – sul muro storico

Terenzio Eusebi – Installazioni – Convento di San Panfilo

Supergruppo – Pittura a olio - Pinacoteca

Sara Marzari – Assemblaggi surreali – Casa della cultura

Laura Salvatori e Mauro Vitale – Fotografia – Antiche botteghe

Pelleossa – Installazione – Spazio D’Attanasio

Ivo Cotani – Ceramica contemporanea – Antico laboratorio

Mostra pittorica dedicata a Elio Di Blasio promossa dall’associazione l’Accademia degli Insepolti, a cura del critico d’arte Antonio Zimarino e col coordinamento di Albano Paolinelli (biblioteca Piero Angela in via Dietro le Mura 10).

Si tratta di un omaggio al maestro Elio Di Blasio a vent’anni dalla morte. Pittore, grande interprete dell’arte contemporanea italiana amato da Spoltore, aveva scelto questo borgo come luogo di lavoro e di studio, esempio per i giovani. L’amministrazione comunale gli conferì anche la “Cittadinanza onoraria”.

Mostra fotografica “Spoltore mai vista”, a cura di Spoltore Città della Fotografia (Cripta Spoltore):

-ANDREA MORELLI, con la collaborazione di Stefano Di Sabatino, “Un Paese nella città” - Un paese che resiste all’accerchiamento della città come vero scrigno dell’identità dei luoghi” - Le fotografie esposte, sono riprese su lastre con banco ottico, lo strumento analogico e primordiale dei precursori della fotografia di metà ‘800.

-MAURO VITALE, “Un Paese di musicisti” - Nella sorprendente varietà dei suoi abitanti, immersi nel paesaggio e nelle atmosfere di Spoltore, si ritrovano oggi tanti musicisti che rinnovano in chiave moderna la prestigiosa tradizione musicale spoltorese della Premiata Banda Centenaria che, dal 1808, anno della sua fondazione, portò per 137 anni in giro per l’Abruzzo, in Italia e all’estero, l’arte interpretativa dei suoi musicisti-artigiani.

-VINICIO SALERNI, “Frammenti di paesaggio” - Le 2 chiese di San Panfilo in un'originale ricomposizione del mosaico del paesaggio urbano “visto ad altezza di drone”.

Mostra collettiva delle associazioni fotografiche del territorio, a cura di Spoltore Città della Fotografia e Centenaria (Spazio Sociale, via G. Di Marzio, 4):

-ATERNUM FOTOGRAFI ABRUZZESI - STREET PHOTOGRAPHY, Fotografando per strada - Autori vari

-GRUPPO FOTOGRAFICO LA GENZIANA - PAESI FANTASMA, Paesi d’Abruzzo abbandonati, prima e dopo i terremoti - Autori vari

-PREMIO TONINO DI VENANZIO – RITRATTI DI DONNA, La bellezza nascosta e discreta delle donne abruzzesi degli Anni ’30, rivelata dalle lastre fotografiche del fotografo Tonino Di Venanzio

-FOTOCLUB MACROCOSMO – IL POPOLO DELL’ERBA, Entrare nel macrocosmo invisibile dell’erba - Autori vari

-ELOGIO DELLA BELLEZZA, La fotografia come percezione artistica - Danilo Susi e Nello Catinello-Necati.

Visite guidate del Centro storico a cura della Pro Loco di Spoltore Terra dei 5 borghi e infopoint a cura della Pro loco e del Servizio Civile Universale Unpli. Visite guidate negli spazi artistici Ensemble nei giorni 16, 17 e 18 agosto alle ore 18. Per informazioni telefonare al 350/1811922.