I Salotti letterari allo Spoltore Ensemble, tre giorni di cultura ed emozione

Nell'ambito della 42esima edizione dello Spoltore Ensemble, la piazza D'Albenzio ospiterà una serie di Salotti letterari che impreziosiranno il programma degli eventi culturali. Nei giorni del 16, 17 e 18 agosto, a partire dalle ore 18, il cuore del centro storico di Spoltore si trasformerà in un palcoscenico di incontri letterari, musica, reading e dialoghi con gli autori, offrendo al pubblico un'esperienza culturale e artistica unica. Ospiti delle tre giornate saranno Paola Di Gregorio, Daniela D'Alimonte, Andrea Sangiovanni e le loro rispettive opere letterarie.

«Il nostro obiettivo con i salotti letterari è quello di creare uno spazio dove la comunità possa riunirsi e nutrirsi di cultura, riflessione e arte. – spiega Nada Di Giandomenico, assessore alla Cultura del Comune di Spoltore – Questi incontri rappresentano un'opportunità per valorizzare la nostra tradizione letteraria e linguistica, ma anche per esplorare temi universali attraverso le voci di autori che sanno toccare l'animo umano. Credo fortemente che eventi come questi siano essenziali per alimentare il dialogo e il senso di appartenenza alla nostra comunità».

Ad aprire la rassegna, venerdì 16 agosto, sarà l'autrice Paola Di Gregorio con un reading emozionale di musica e parole con letture di testi tratti dalla sua ultima raccolta "Sposta il cuore da dove non c’è amore". Accompagnata dalle vibrazioni musicali della chitarrista classica Rossella Rezzolla, Di Gregorio guiderà il pubblico in un viaggio immersivo tra musica e parole. La sua poesia, capace di liberare il pensiero e riconciliare corpo e anima, sarà il filo conduttore di una serata dedicata all'ascolto della voce dell'anima e alla riscoperta della comune umanità. Un'occasione per rallentare la routine quotidiana e concedersi un momento di introspezione attraverso l'arte, un invito a non cedere alle lusinghe della superficialità e a cercare la meraviglia nelle profondità dell'anima.

Il secondo appuntamento, sabato 17 agosto, vedrà la presentazione del libro "Parole d'Abruzzo" di Daniela D'Alimonte, un'opera che esplora il ricco patrimonio linguistico del dialetto abruzzese. Il libro, primo volume della serie "Comete. Scie d'Abruzzo" di Ianieri Edizioni, e che ha come partner I Borghi più Belli d'Italia, Borghi Autentici, I Parchi Letterari e il Parco Nazionale della Maiella, è un viaggio tra le parole più iconiche del dialetto locale, con una precisa ricostruzione etimologica e un’analisi del loro utilizzo nella letteratura e nei proverbi. All’appuntamento, moderato da Claudio Amicantonio, parteciperanno il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, e l’Assessore alla Cultura, Nada Di Giandomenico, in dialogo con l'autrice e il pubblico.

La rassegna si concluderà domenica 18 agosto con la presentazione del libro "Radiodays, la radio in Italia da Marconi al web" di Andrea Sangiovanni, edito da Il Mulino. Un'opera che ripercorre la storia della radio in Italia, dal suo pioniere Guglielmo Marconi fino all'era digitale. A dialogare con l'autore sarà Evelina Frisa, con la partecipazione del sindaco Trulli e dell’assessore Di Giandomenico. Sarà un’occasione per riflettere sull'evoluzione di un mezzo di comunicazione che ha segnato profondamente la società italiana.