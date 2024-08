All'Aurum si presenta il catalogo maioliche di Castelli della Fondazione Paparella Treccia

“Finalmente la collezione di ceramiche antiche di Castelli di proprietà della nostra Fondazione è interamente riprodotta su un prestigioso catalogo generale curato dalle professoresse Carola Fiocco e Gabriella Gherardi, studiose ceramologhe di fama internazionale”. Ne dà notizia Augusto Di Luzio, presidente della Fondazione Paparella Treccia.

La presentazione dell’opera alla stampa, alle autorità e al pubblico si terrà domenica 1° settembre presso l’Aurum a partire dalle ore 19. “Vedere riunite in un unico volume le 146 ceramiche antiche di Castelli della collezione Paparella rappresenta un vero orgoglio e un grande vanto per la nostra amata città di Pescara e per l’intera regione Abruzzo”, conclude Di Luzio.