Al via la XXII edizione del festival "il Fiume e la Memoria"

“Siamo giunti alla ventiduesima edizione della Kermesse "Il Fiume e la Memoria", un

appuntamento che, nel corso degli anni, è divenuto una tradizione tanto attesa quanto amata dalla

nostra città di Pescara. Questo festival, con la direzione artistica di Milo Vallone, rappresenta un

vero e proprio faro culturale che illumina e anima il lungofiume e il centro storico del nostro

capoluogo adriatico sin dalla fine degli anni Novanta.

"Il Fiume e la Memoria" non è soltanto una rassegna, ma un viaggio affascinante attraverso la

cultura in tutte le sue forme. Gli spettacoli teatrali, i concerti, gli aperitivi letterari con

presentazioni di libri e gli incontri con autori e artisti hanno offerto e continuano ad offrire a tutti

noi un'occasione preziosa per riflettere, scoprire e riscoprire. Questo storico appuntamento ha

contribuito significativamente alla crescita della nostra città, valorizzando il centro storico e

ridando vita al nostro amato lungofiume.”

Sindaco

Carlo Masci

.....................................................

“Il Fiume e la Memoria continua a rappresentare un pilastro dell'estate pescarese,

per cui

rivolgo

un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile anche quest'anno la realizzazione

di uno straordinario evento che ha sempre attirato un pubblico numeroso e attento. Nell'area del

centro storico, nota per la movida, si snoda un calendario di appuntamenti che può attrarre giovani

e meno giovani e accendere così le serate di agosto sviluppando un rinnovato interesse per la

cultura. Spero che saranno presenti in tanti per far conoscere gli scorci di Pescara vecchia e del

lungofiume e per trascorrere insieme

queste

serate.”

Assessore alla Cultura

Vice Sindaco Maria Rita Carota

Si ringraziano per la collaborazione:

Consiglio della Regione Abruzzo

Walter Tosto

Fondazione Pescarabruzzo

MDC – contract e design

