Al via lo Spoltore Ensemble 2024, il programma della prima giornata

Si alza oggi, 14 agosto, il sipario sulla prima giornata dello Spoltore Ensemble 2024, una delle manifestazioni culturali più attese dell'estate abruzzese, che trasforma il suggestivo borgo di Spoltore in un palcoscenico a cielo aperto. L'evento, giunto quest'anno alla sua 42ª edizione, celebra il connubio tra arte, musica, danza e teatro, attirando artisti e visitatori da tutta Italia e non solo.

La giornata inaugurale propone un ricco programma che si snoda attraverso i luoghi più emblematici del borgo. Alle ore 19:30, nella cornice del Convento di San Panfilo, il Quartetto di sassofoni Accademia darà il via alla serata con un concerto. La formazione, composta da Gaetano Di Bacco, Enzo Filippetti, Giuseppe Berardini e Fabrizio Paoletti, celebra i suoi 40 anni di carriera musicale con un'esibizione che promette emozioni e virtuosismo.

A seguire, alle ore 21:15, largo San Giovanni si trasformerà in una magica arena dove prenderà vita il "Gala di Stelle Danzanti". Lo spettacolo, che vedrà la partecipazione dei primi ballerini dei più celebri teatri nazionali e internazionali, sarà arricchito dalla presenza speciale di Dustin Taylor, direttamente dal Serale di Amici, il quale incanterà il pubblico con le sue performance di danza classica e contemporanea.

La serata proseguirà alle ore 23 in piazza D’Albenzio con il Michele Di Toro Trio, che renderà omaggio al grande Michel Petrucciani. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz, che potranno immergersi nelle note delicate e potenti di uno dei più grandi pianisti italiani, accompagnato dal suo affiatato trio.

Ma lo Spoltore Ensemble non si ferma qui. Il borgo sarà impreziosito da numerosi altri eventi culturali che arricchiranno l'esperienza dei visitatori. Tra questi, esposizioni e installazioni di poesie e opere artistiche animeranno le strade e le piazze, mentre mostre pittoriche e fotografiche offriranno un viaggio visivo tra tradizione e contemporaneità. E, a fare da location a una delle mostre in programma, anche il palazzetto in piazza D’Albenzio, fresco di ristrutturazione e restyling, inaugurato proprio nella mattinata odierna alla presenza, tra gli altri, del sindaco Chiara Trulli, del vicesindaco Rino Di Girolamo, e dell’assessore alla Cultura, Nada Di Giandomenico.