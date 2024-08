A Montesilvano 100 fototrappole entro la fine dell'anno

L'amministrazione di Montesilvano dichiara “tolleranza zero” verso chi abbandona impropriamente i rifiuti. “E’ noto ormai come il territorio comunale venga “bersagliato” dall’abbandono dei rifiuti in modo indiscriminato, pur avendo un ottimo servizio di igiene urbana”, afferma l’assessore all'igiene urbana Alessandro Pompei. E aggiunge: “Oltre ai cittadini “sporcaccioni”, che per fortuna sono la minoranza rispetto ai cittadini che rispettano le regole del vivere civile, il territorio comunale è anche oggetto di abbandoni di rifiuti provenienti da altri comuni confinanti. Un fenomeno che deturpa il territorio e mette a dura prova il senso civico della comunità”.

Grazie alla collaborazione della polizia locale, le zone maggiormente colpite da questo problema sono già sotto stretta sorveglianza: 20 fototrappole sono state installate, agenti in borghese effettuano appostamenti e sono in corso altre attività di controllo. Chiunque venga sorpreso a gettare rifiuti abusivamente rischia una multa di 390 euro. Ma le novità non finiscono qui. Entro un anno, il numero delle fototrappole aumenterà fino a raggiungere quota 100, con l'obiettivo di coprire tutti i punti di raccolta e scoraggiare definitivamente comportamenti incivili.

"Vogliamo mettere fine a questo spettacolo indecoroso che, oltre a essere un segno di profonda inciviltà, rappresenta un costo aggiuntivo per tutti i cittadini onesti", dichiara l'assessore Pompei. Parallelamente a queste azioni di contrasto, l'amministrazione continua ad investire sulla raccolta differenziata per raggiungere l'ambizioso obiettivo della Bandiera Blu, un riconoscimento che valorizzerebbe ulteriormente Montesilvano e ne aumenterebbe l'attrattività turistica.

"La città dispone di numerosi punti e modalità di conferimento dei rifiuti", ricordano il sindaco De Martinis e l'assessore Pompei - "Non ci sono più scuse per chi continua a gettare i rifiuti per strada". Si ricorda infatti che RTI Formula Ambiente Spa/Pulchra Ambiente Srl, effettua il servizio di raccolta/recupero e smaltimento di rifiuti ingombranti mettendo a disposizione diverse modalità di conferimento.