Torto (M5S): “Priorità sbagliate della giunta Marsilio”

L'on. Daniela Torto del MoVimento 5 Stelle si dice profondamente preoccupata per la situazione della Regione Abruzzo guidata dal centrodestra che ormai ignora le vere priorità ed emergenze e si occupa in agosto di deliberare il calendario della caccia al cervo: “In piena emergenza idrica i veri danni all'agricoltura sono causati dalla mancanza di acqua e non da qualche cervo presente sul territorio. Esprimo sconcerto di fronte alla decisione di concentrarsi in questo momento su un'emergenza cervi che non esiste, trascurando questioni ben più urgenti e impattanti sulla vita dei cittadini abruzzesi”.

E ancora: "Mentre la rete idrica regionale versa in condizioni precarie e i raccolti degli agricoltori contano danni ingenti a causa della carenza idrica che, non dipende solo dal caldo, ma anche da una rete colabrodo e da infrastrutture troppo antiquate, l'assessore Imprudente finge di risolvere il problema degli agricoltori ordinando l'abbattimento di cervi", afferma Torto.

"In un passaggio della delibera di approvazione si attribuiscono i danni all'agricoltura alla presenza di cervi. Assurdo! I danni all'agricoltura sono dovuti ai cambiamenti climatici, alla mancata attuazione delle promesse elettorali fatte da Marsilio&Co, ai sostegni economici per questa categoria mai arrivati perché quello che è stato stanziato non basta, sono quattro spiccioli a fronte di perdite ingenti", aggiunge.

Poi così conclude la deputata pentastellata: “La smettessero di prendere in giro gli abruzzesi e di giocare sulla pelle dei nostri animali. Tali scelte sono imprudenti, nomen omen. Queste decisioni contribuiscono soltanto ad alimentare il grave disservizio nei confronti dei cittadini abruzzesi, che continuano ad essere ignorati e soli. Fumo negli occhi e a danno delle nostre bellezze faunistiche. Totale disprezzo per queste politiche. Marsilio e Imprudente lavorino sulle vere emergenze e pongano freno alla crisi idrica ed agricola con soluzioni concrete”.