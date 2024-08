Spoltore Ensemble 2024: il programma della terza giornata

Lo Spoltore Ensemble 2024 prosegue con la sua terza giornata ricca di eventi che spaziano dalla musica alla comicità, offrendo un programma variegato capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età. Il borgo di Spoltore continua a trasformarsi in un centro pulsante di cultura e intrattenimento, attirando visitatori affascinati dalla bellezza del luogo e dalla qualità delle esibizioni.

La giornata si apre alle ore 19:30 nel suggestivo Convento di San Panfilo con l’esibizione del DiesDuo, composto da Davide Di Filippo e Paolo Esposito. I due talentuosi fisarmonicisti daranno vita a un concerto che esplora le infinite possibilità sonore di questo strumento, spaziando tra brani classici e contemporanei, in un vero e proprio viaggio musicale.

Proseguendo, alle ore 20:30 in piazza Di Marzio, il divertimento è assicurato per i più piccoli e per le famiglie con lo show del Mago Dario. Il suo spettacolo di magia incanterà grandi e piccini con numeri sorprendenti e momenti di pura meraviglia, creando un’atmosfera unica che solo la magia sa regalare.

Alle ore 21:15, largo San Giovanni ospiterà "Salotto Paolantoni", uno spettacolo che vedrà protagonista Francesco Paolantoni, affiancato da Arduino Speranza. Il duo condurrà il pubblico in un viaggio tra aneddoti, comicità e riflessioni, trasformando la piazza in un salotto a cielo aperto dove l’ironia e l’intelligenza delle battute si mescoleranno con il piacere della condivisione.

La serata prosegue in piazza D’Albenzio alle ore 22:30 con lo spettacolo di cabaret "Mettetevi Comedy" di Giacomo Rasetti. Con il suo stile vivace e irriverente, Rasetti offrirà uno show ricco di sketch e gag, capace di far ridere e divertire il pubblico, in un momento di pura leggerezza e spensieratezza.

Alle ore 23, sempre in piazza D’Albenzio, si potrà assistere a "Filippismo Live", il concerto del pianista Claudio Filippini. Un’esibizione che unisce talento e innovazione, dove la musica jazz si fonde con influenze contemporanee, creando un sound unico e coinvolgente che chiuderà la serata in grande stile. Oltre agli eventi principali, il borgo di Spoltore sarà animato da numerosi altri appuntamenti culturali che arricchiranno ulteriormente l’esperienza dei visitatori.

Esposizioni e installazioni di poesie e opere artistiche, mostre pittoriche e fotografiche offriranno un percorso artistico attraverso le vie del borgo, mentre le visite guidate (per dettagli sui percorsi e prenotazioni delle visite, contattare tramite WhatsApp il numero 350-1811922) permetteranno di scoprire le bellezze storiche e architettoniche del luogo, rendendo la giornata un’occasione imperdibile per immergersi completamente nella cultura e nelle tradizioni di Spoltore.