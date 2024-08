Zarrillo strega e convince nonostante il maltempo [FOTO]

Folla delle grandi occasioni per il concerto di Michele Zarrillo ieri sera a Montesilvano in occasione del Ferragosto. Nonostante il tempo che minacciava un forte acquazzone che però non c’è stato, anche se ha comunque piovuto prima e durante il live, il pubblico ha affollato il Teatro del Mare per ascoltare i brani più famosi del cantautore romano. Applauditissime “Una rosa blu”, “La notte dei pensieri”, “L’elefante e la farfalla”, “Cinque giorni” e tutti i principali successi del musicista ex Semiramis, che si è esibito anche in alcuni pregevoli assoli di chitarra.

Situazione analoga anche per l’altro evento clou del Ferragosto montesilvanese, nell’area Jova Beach Party dove era previsto il dj set di Ralf. Lo spettacolo è iniziato molto più tardi rispetto al calendario stabilito, ma ugualmente centinaia di appassionati di musica elettronica hanno affollato lo spazio tra tra gli stabilimenti balneari Sabbia d’Oro e Bagni Bruno.

FOTO DI SERGIO ACCORONA