Spoltore Ensemble: quarta giornata tra jazz, teatro, risate e bolle di sapone

Lo Spoltore Ensemble 2024 entra nella sua quarta e penultima giornata, proponendo un programma che mescola musica, teatro e spettacolo, in un contesto suggestivo che esalta la bellezza del borgo abruzzese. Anche oggi, l’evento offre un’ampia gamma di appuntamenti pensati per coinvolgere un pubblico eterogeneo, dai più piccoli agli adulti.

La serata si apre alle ore 19:30 al Convento di San Panfilo con un'esibizione del trio jazz Triverse. Questa formazione, nota per la sua abilità nel mescolare tradizione e innovazione, regalerà al pubblico un’esperienza musicale sofisticata e coinvolgente, attraverso le sonorità ricche e dinamiche del jazz.

Alle ore 20:30 in piazza Di Marzio, lo Spoltore Ensemble offre uno spettacolo magico dedicato alle famiglie e ai bambini: uno show di bolle di sapone che trasformerà la piazza in un mondo incantato, pieno di luci, colori e meraviglia. Un appuntamento imperdibile per i più piccoli, che potranno vivere un momento di gioia e stupore insieme ai propri cari.

Proseguendo, alle ore 21:15, largo San Giovanni ospiterà "Tra Teatro e Musica", uno spettacolo con Sebastiano Somma che racconterà le storie e gli aneddoti della vita di due grandi protagonisti della musica italiana: Lucio Battisti e Lucio Dalla. Affiancato dalla giovane attrice Carlotta De Leonardis, Somma guiderà il pubblico in un viaggio emozionante tra parole e note, evocando i momenti più significativi della carriera e della vita dei due artisti.

Alle ore 22:30, piazza D’Albenzio si animerà con lo spettacolo di cabaret de I 4 Santi Show e Max Elia. Lo show comico offrirà un appuntamento all’insegna del divertimento e delle risate, con sketch e gag che coinvolgeranno il pubblico in un’atmosfera di leggerezza e buonumore.

A concludere la serata, alle ore 23, sarà lo Stefano Marchese Jazz Quartet con il progetto "Scanzonati". Questo spettacolo jazz propone una rilettura dei grandi classici della canzone italiana, interpretati con lo stile unico e inconfondibile di Stefano Marchese e dei suoi musicisti. Un’occasione per lasciarsi trasportare dalle note jazz e dalla magia della musica dal vivo, in una chiusura perfetta per una giornata ricca di emozioni.

Come nelle giornate precedenti, il borgo di Spoltore sarà arricchito da numerosi altri eventi culturali. Le esposizioni e installazioni di poesie e opere artistiche, le mostre pittoriche e fotografiche offriranno un percorso artistico attraverso le vie del borgo, mentre le visite guidate guidate (per dettagli sui percorsi e prenotazioni delle visite, contattare tramite WhatsApp il numero 3501811922) permetteranno ai visitatori di scoprire le bellezze storiche e architettoniche del luogo, rendendo questa quarta giornata un'occasione unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni di Spoltore.