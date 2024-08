Arriva nelle librerie la guida dannunziana per turisti versione bilingue

Approda nelle librerie pescaresi e non solo "Passeggiate dannunziane" a Pescara e dintorni di Emanuela Borgatta per Ianieri Edizioni, versione bilingue Italiano-Inglese che dunque diventa anche "Walking with d'Annunzio in Pescara and its surroundings": si tratta di una guida dannunziana per turisti curiosi, alla ricerca dei segni tangibili lasciati dal poeta abruzzese nella sua terra d'origine. Gli itinerari sono percorribili a piedi e in bicicletta.

Come da premessa, spiega la Borgatta, "numerose le opere di Gabriele D'Annunzio in cui la terra d'origine viene scelta come ambientazione o citata come luogo del ricordo ed esse stesse possono essere consultate per recepire quanto i natali abbiano influito sull'arte del Poeta anche quando la regione gli è ormai lontana. In queste pagine ci sarà modo di scrutarne i primi passi, i moti adolescenziali, il fervore politico, gli amori, le amicizie, le passioni artistiche che, in perenne concerto con la sua anima incandescente, avrebbero contribuito alla formazione dell'uomo e dello scrittore eternamente in bilico tra l'estremo della carne e il limitare dell'anima".

Emanuela Borgatta è insegnante di lingue straniere, ricercatrice e collaboratrice esterna per diverse riviste, per le quali si occupa di cultura e arti figurative. Da anni dedica i propri studi alla figura di Gabriele d'Annunzio. Per Ianieri Edizioni, ha pubblicato: D'Annunzio. Tracce piemontesi (2022), D'Annunzio. Connessioni d'oltremanica (2023), D'Annunzio. Passeggiate d'arte e voluttà (2024).