Con l'Harping On Jazz si chiudono i concerti all'alba di Montesilvano

L'area Jova Beach di Montesilvano ha ospitato, questa mattina, l'ultimo degli attesissimi concerti all'alba, chiudendo un ciclo di eventi che hanno incantato il pubblico e valorizzato il litorale abruzzese. L'Harping On Jazz formato dall’arpa di Lucia Antonacci e dalla tromba di Mike Applebaum, ha regalato un'esperienza indimenticabile con le sue sonorità uniche che fondono jazz, classici e musica da film e brani originali, accompagnando l'alba con armonie inedite create appositamente per tromba e arpa. La voce di Simona Capozucco ha aggiunto un tocco di magia all'atmosfera, creando un connubio perfetto con gli strumenti.

Il pubblico, numeroso ed entusiasta, ha accolto con grande calore l'esibizione, sottolineando il successo di questa seconda edizione dei concerti all'alba. L'assessore al turismo ed eventi Corinna Sandias, presente a tutti e tre gli appuntamenti all’alba, ha già annunciato l'intenzione dell’amministrazione di proseguire con questa iniziativa, ampliando e migliorando l'offerta per la stagione estiva 2025, in cui non mancheranno le sorprese.