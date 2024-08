Con i Camaleonti va in scena il revival a Montesilvano [FOTO]

"Ieri sera grande successo per la mitica band dei Camaleonti al Teatro del Mare, una bolla di tempo che ci ha riportati indietro con la loro musica indimenticabile. Vedere un mare di persone cantare i grandi successi della band, è stata un'emozione unica. Inseriti negli appuntamenti dedicati alla musica Revival, i Camaleonti hanno chiuso in bellezza la triade di eventi che hanno accompagnato finora l'estate 2024. Felice di constatare ogni anno di più che Montesilvano è una città che sa fare festa e che siamo stati in grado di offrire un'ampia scelta di eventi culturali per tutti i gusti. Continueremo a lavorare per regalare sempre più opportunità di svago e cultura ai nostri cittadini e ai turisti".

Così sui suoi canali social Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano, che poi ricorda che la stagione degli eventi estivi non è ancora terminata ma prosegue con altri spettacoli: Noemi il 22 agosto, Sergio Cammariere il 26 agosto e Piero Mazzocchetti il 30 agosto.