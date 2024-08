Marco Felicioni apre la XXII edizione del festival “il Fiume e la Memoria”

Il festival “Il Fiume e la Memoria” che dalla fine degli anni ’90 anima con spettacoli di teatro, concerti, retrospettive cinematografiche, mostre, esposizioni, l’attività culturale nel Centro Storico di Pescara, torna ad essere protagonista anche per l'estate 2024 con un ricco cartellone composto da 11 eventi programmati da martedì 20 a domenica 25 agosto, per la direzione artistica di Milo Vallone e con il sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Pescara.

La cerimonia d’apertura è fissata per le ore 21 di domani in Largo dei Frentani. Di seguito il programma del primo giorno della XXII edizione del festival. L’ingresso per tutti gli eventi in programma è libero.

Ore 21.00 – Centro Storico, Largo Dei Frentani

Inaugurazione della XXII edizione del festival con presentazione del programma

e dell’iniziativa “Un pensiero per d’Annunzio e Flaiano”

a cura del comitato Pescaratutela, del Fla e de “il Fiume e la Memoria”

Ore 21.15 – Centro Storico, Largo Dei Frentani

“La grande storia: Aterno, Castellamare, Pescara dalle origini al 1926”.

Documentario ideato e sceneggiato da Licio di Biase con la regia di Stefano Falco e con le voci di Milo Vallone e Rossella Micolitti e le musiche curate da Marco Felicioni che aprirà la serata con l’esecuzione dal vivo della “Danza in fa diesis minore” di Angelo Branduardi

Negli ultimi decenni Pescara si è arricchita di pubblicazioni e di video sulla città e sui suoi personaggi più importanti e questo mentre perdeva i segni del passato a causa di facili e continui abbattimenti che hanno eliminato le testimonianze visive. Per sopperire a questo rischioso oblio è stato dunque realizzato un video, tratto dal libro di Licio Di Biase “La grande storia. Pescara - Castellamare dalle origini al XX secolo”. Dopo un’anteprima tenuta nella scorsa primavera al cinema Massimo, il festival ospita in Prima Nazionale la presentazione di questo prezioso documentario.