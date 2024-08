"Musica e Parole nel Borgo" omaggia Montesilvano e le sue radici, cultura e identità

La rassegna letteraria "Musica e Parole nel Borgo" torna mercoledì 21 agosto alle ore 21:30 con il suo quarto appuntamento, che si terrà nel borgo storico di Montesilvano Colle, presso il Centro Sociale “Ernesto Di Silverio”. L'evento è promosso dal Comune di Montesilvano e curato dall’associazione Pro Loco Monti Silvani in collaborazione con l’associazione per la Libera Cultura in Abruzzo. I precedenti incontri della rassegna sono stati molto apprezzati dal pubblico, che ha partecipato con entusiasmo, contribuendo a creare un'atmosfera di condivisione e riflessione.

Questo quarto appuntamento promette di essere altrettanto coinvolgente e significativo, poiché vedrà la partecipazione di due autori originari di Montesilvano, che pur avendo intrapreso percorsi di vita e carriera a Roma, continuano a mantenere un legame profondo con il loro paese d’origine. Questo forte sentimento di appartenenza li ha ispirati a scrivere due libri dedicati a Montesilvano, diversi tra loro, ma uniti dalla comune testimonianza dell'importanza delle radici.

Il primo libro che verrà presentato, "Montesilvano dal Colle al Mare" di Aldo Mastrangelo, esplora la trasformazione della città, da borgo rurale a moderno centro urbano. Attraverso 48 racconti arricchiti da immagini d'epoca e illustrazioni di Mimmo Sarchiapone, l'autore intreccia storie, aneddoti e curiosità che riportano alla luce la storia e l’identità culturale del territorio. Mastrangelo ricorda con affetto suo padre, Carlo Mastrangelo, di cui dice: "Nel libro traspare il vivido ricordo di mio padre, recentemente scomparso. È stato ispiratore, autore, fine e nostalgico narratore di una Montesilvano smarrita nel lungo volgere del tempo".

L'autore dialogherà con Antonio Di Loreto, scrittore e regista. La presentazione del secondo libro, "Mamma, vado in paese, torno subito" di Ernesto Giansante, è un viaggio nostalgico ambientato negli anni '80 a Montesilvano Colle, dove un gruppo di giovani amici vive esperienze indimenticabili tra le strade del borgo. Il volume è un racconto intimo e divertente che riflette le sfumature culturali e dialettali del territorio.

Al riguardo, l’autore afferma: “L’indissolubile legame con il mio paese di origine mi ha spinto a scrivere questo libro, che offre un divertente spaccato di vita nel borgo di Montesilvano Colle negli anni ‘80, periodo in cui, insieme a un gruppo di amici, ho vissuto momenti preziosi, percorrendo insieme un tratto significativo della nostra vita fino all’esame di maturità e agli anni '90”.

L'autore sarà affiancato da Lino Armellani, cultore e portavoce delle tradizioni di Montesilvano Colle, e dialogherà con Franca Terra, giornalista. Come nei precedenti appuntamenti della rassegna, sarà presente l'arpista Mari Lena, che con la sua musica contribuirà a creare un'atmosfera suggestiva e coinvolgente. Al termine delle presentazioni, i partecipanti potranno degustare i pregiati vini dell’azienda Monteselva di Montesilvano, che presenterà una selezione delle migliori etichette.

L'evento è aperto al pubblico con ingresso libero. Un'occasione imperdibile per riscoprire le radici, la storia e la cultura di Montesilvano attraverso le parole di chi, nonostante la distanza, continua a sentirsi parte integrante di questa comunità. Sarà presente per i saluti Corinna Sandias, assessore alla cultura del Comune di Montesilvano.