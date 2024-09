Con “Abruzzo L.O.C. – Letteratura di Origine Controllata” torna il Fla

Nell’attesa che abbia inizio la ventiduesima edizione del Fla – Festival di Libri e Altrecose, in programma a Pescara dal 7 al 10 novembre prossimi, il festival ha ufficialmente preso il via con il lancio del bando relativo alla sezione “Abruzzo L.O.C. – Letteratura di Origine Controllata”, una delle più amate e seguite di tutto il festival, pensata per dare spazio e visibilità alle autrici, agli autori e alle case editrici abruzzesi. Nell’ultima edizione del Fla sono stati oltre cento gli autori abruzzesi selezionati per presentare al pubblico le loro opere, in rappresentanza di oltre quaranta case editrici della regione.

Alla sezione “Abruzzo L.O.C. – Letteratura di Origine Controllata” possono infatti partecipare, in maniera completamente gratuita, le case editrici che hanno sede legale in Abruzzo oppure autrici ed autori nati in Abruzzo o con residenza in Abruzzo, anche con libri autoprodotti o pubblicati da case editrici di altre regioni italiane. Le case editrici possono proporre fino a un massimo di tre opere, i singoli autori una sola opera.



I lavori da sottoporre alla valutazione del comitato organizzatore devono essere già stati pubblicati, in forma cartacea o digitale, successivamente al primo ottobre 2023. Il Comitato Organizzatore del Festival, presieduto dal direttore del Fla – Festival di Libri e Altrecose, Vincenzo D’Aquino, è composto da esperti provenienti dall’ambito della letteratura, del giornalismo e dell’insegnamento.

La scadenza per l’invio delle opere e delle domande di partecipazione è fissata alla mezzanotte di domenica 6 ottobre 2024. Ogni testo sarà attentamente valutato dal Comitato Organizzatore del Festival. Le valutazioni e le decisioni del Comitato Organizzatore sono insindacabili. Il Comitato Organizzatore del Festival si riserva la facoltà di inserire nel cartellone della rassegna anche opere non espressamente segnalate dalle case editrici oppure pubblicate antecedentemente alla data del 1° ottobre 2023, qualora siano ritenute di particolare valore e/o interesse.



Il regolamento completo e le schede di partecipazione sono disponibili sul sito del Fla all’indirizzo https://www.pescarafestival.it/abruzzo-loc/; per informazioni e/o chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo abruzzoloc@pescarafestival.it, oppure contattare l’associazione culturale Mente Locale tutti i giorni dal lunedì al venerdì (orario 9–13 e 15–18) al numero 085.4554504.