Piani di rientro: Verì, “Adesso il confronto in Commissione e con i sindacati”

“Il Dipartimento Sanità ha concluso l’istruttoria sui piani di rientro aggiornati, presentati dalle Aziende Sanitarie Locali tra il 23 e il 27 agosto nel rispetto dei termini previsti”. A renderlo noto è l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì.



“I piani di rientro, integrati con le valutazioni da parte del Dipartimento saranno ora tramessi alla Commissione consiliare per le necessarie valutazioni – ha aggiunto Verì – questo passaggio rappresenta un momento fondamentale nel percorso di contenimento della spesa sanitaria regionale, in un’ottica di maggiore efficienza e sostenibilità del sistema. L’aggiornamento dei piani di rientro va nella giusta direzione, contribuendo alla riduzione della spesa sanitaria regionale; tuttavia, sarà necessario un ulteriore sforzo da parte di tutti gli attori coinvolti, affinché si possa ottenere un’effettiva e duratura ottimizzazione delle risorse”.



L’assessore ha anche annunciato che “nei prossimi giorni saranno convocati i sindacati per illustrare nel dettaglio i contenuti dei piani di rientro aggiornati e discutere con le parti sociali le misure adottate, garantendo così un confronto trasparente e costruttivo. La Regione continuerà a monitorare attentamente l’evoluzione della situazione – ha concluso Verì – collaborando con tutte le parti interessate per garantire il rispetto degli obiettivi prefissati e la tutela della qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini”.