Tua: ecco 67 nuovi autobus e la nuova cabina di verniciatura

La Tua si proietta sempre di più verso il futuro e lo fa rispettando l’ambiente e razionalizzando i costi. Ma anche e soprattutto aumentando la qualità del servizio. La società di trasporti della Regione Abruzzo, infatti - si evidenzia in una nota - ha presentato i nuovi 67 autobus a basso impatto ambientale (CNG – biometano) e la nuova cabina di verniciatura aziendale. Un innesto talmente imponente, accompagnato da un piano che prevede la consegna di altri 23 bus nel 2024 che valorizza un indicatore molto significativo, quello della vetustà media. Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente della Tua Gabriele De Angelis, il direttore generale Maxmilian Di Pasquale, l’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis e il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio. Presenti, inoltre, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e l’assessore regionale alle attività produttive Tiziana Magnacca.

Infatti, il dato della vetustà media della Tua, di 8,8 anni, è inferiore a quella nazionale che si attesta attorno ai 10,3 anni di media, secondo l’ultimo rapporto MIMS, cioè il rapporto sulla proposta di decarbonizzazione nei trasporti.

I NUOVI 67 AUTOBUS DELLA TUA

Si tratta di 17 Iveco Crossway Low Entry City da 12 metri, motore euro 6, che presentano di serie emettitrici/validatrici di viaggio, sistemi conta-passeggeri alle porte, televisioni a circuito chiuso per il controllo centralizzato delle porte, telecamere interne, computer e rete telematiche di bordo per l’interfacciamento con la centrale operativa della Tua.

I nuovi 17 Iveco Crossway Low Entry City possono trasportare contemporaneamente 99 persone e presentano una parte della carrozzeria di bordo dedicata alle persone con disabilità. Questi mezzi verranno utilizzati per i servizi urbani. Ai 17 Crossway Low Entry City si aggiungono 50 Iveco Crossway Line CNG Normal Floor, sempre da 12 metri, destinati ai servizi interurbani svolti in tutta la regione.

I 50 Iveco Crossway Line CNG Normal Floor possono accogliere 65 passeggeri e anch’essi sono tutti attrezzati per ospitare a bordo utenti con disabilità. Anche questi nuovi 50 autobus della Tua sono dotati di emettitrici/validatrici di viaggio, sistemi conta-passeggeri alle porte, televisioni a circuito chiuso per il controllo centralizzato delle porte, telecamere interne, computer e rete telematiche di bordo per l’interfacciamento con la centrale operativa dell’azienda.

IL RINNOVO DEL PARCO MEZZI NEL 2024

Nel corso del 2024 saranno consegnati 90 autobus. Oltre ai 67 Iveco presentati oggi, la Tua potrà contare nella propria flotta dei veicoli su gomma anche su di un autobus snodato di 18 metri, altri 5 autobus interurbani CGN di 12 metri, 2 minibus, 1 autobus urbano di 12 metri con alimentazione CNG mild-hybrid, 1 autobus urbano tra 10 e 11 metri con alimentazione a CNG mild-hybrid, 1 autobus urbano di 12 metri con alimentazione a CNG e 12 autobus interurbani lunghi 12 metri alimentati a diesel.

Un rinnovo così consistente ha avuto un impatto positivo in termini di costi di manutenzione, significativamente ridotti, maggiore attrattività del servizio e aumento dei ricavi da traffico. Dal 2023 la Tua ha rinnovato 140 autobus.

IL TREND POSITIVO: LA VETUSTÀ MEDIA DEI BUS DELLA TUA AL DI SOTTO DELLA MEDIA NAZIONALE

La vetustà media italiana dei bus, come illustrato al rapporto MIMS 2022, è di 10,3 anni, rispetto ad un dato aziendale molto incoraggiante della Tua che vede il dato ad 8,8 di media. La Tua, grazie all’applicazione di una strategia consolidata avviata e consolidata nel corso dell’ultimo quinquennio, sta ottenendo dei risultati molto significativo. Infatti, il trend della vetustà media illustra come si sia passato dai 13,6 anni del 2018 agli 8,8 attuali. positivo nel quale, nel corso degli anni, in modo progressivo, viene sensibilmente abbassata l’età media degli autobus grazie all’innesto di nuovi veicoli.

“La Regione Abruzzo ci ha sempre supportato in questa direzione di ammodernamento della flotta – ha spiegato Gabriele De Angelis, presidente della Tua – e presentare 67 nuovi autobus a favore della collettività di questo territorio è motivo di grande soddisfazione aziendale. Il trend della Tua – ha continuato Gabriele De Angelis – si consoliderà nel corso del prossimo triennio perché questo Cda, d’intesa con il nostro socio che è la Regione Abruzzo, ha già programmato ulteriori innesti nuovi di mezzi, il tutto nell’ottica della transizione energetica e dell’accrescimento costante della qualità del servizio per i nostri utenti”.

UNA STRATEGIA SEMPRE PIÙ ATTENTA ALL’AMBIENTE

“La Tua presenta un parco veicoli su gomma composto da 790 autobus – ha spiegato Gabriele De Angelis, presidente della Tua – e gradualmente stiamo rinnovando il parco attraverso l’introduzione di mezzi a minore impatto ambientale”. L’azienda regionale di trasporti, infatti, ha intrapreso diverse azioni sinergiche per il rinnovano del parco rotabile: dall’acquisito di autobus alimentati a metano ed elettrici, l’utilizzo di biocarburanti a basso impatto ambientale come il biometano, HVO, ecc., la riduzione graduale dei mezzi a gasolio e l’aumento dell’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili.



SI RINNOVA ANCHE L’AREA TECNICA DELLA TUA: PRESENTATA LA CABINA DI VERNICIATURA

Non sono rinnovamento della flotta su gomma. Ma anche un deciso passo in avanti nella valorizzazione del know-how tecnico aziendale. La Tua ha presentato anche la nuova cabina di verniciatura ed essiccazione degli autobus collocata all’interno del deposito di via San Luigi Orione di Pescara. La cabina di verniciatura presenta delle innovazioni sia dal punto di vista tecnico che da quello tecnologico, energetico, ambientale e di sicurezza. La nuova cabina di verniciatura è funzionale per garantire l’efficientamento del parco rotabile.

La struttura, realizzata in acciaio zincato, può garantire anche la possibilità di suddivisione della cabina in due ambienti separati; presenta, inoltre, due piattaforme mobili traslanti per il sollevamento in quota degli operatori per la verniciatura delle pareti e della copertura dell’autobus. I lavori sono stati coordinati da personale interno alla Tua.

“Anche la nuova cabina di verniciatura è un altro aspetto importante che aggiungiamo a quest’azienda – ha spiegato De Angelis – perché andiamo a ottimizzare i costi, a sfruttare le potenziali in termini di professionalità che abbiamo all’interno della nostra organizzazione, ma soprattutto abbiamo una gestione operativa più diretta dei nostri mezzi grazie ad una struttura aziendale dedicata proprio alla verniciatura degli autobus”.