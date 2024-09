Torna il Pescara Comix & Games, si terrà a Montesilvano

Dal 13 al 15 settembre torna il Pescara Comix & Games. Nella consueta cornice del Pala Dean Martin di Montesilvano, si svolgerà la tre giorni dedicata a fumetto, games, cinema, cosplay, spettacoli, incontri, workshop e concerti che richiama l’interesse di migliaia di appassionati del settore, e non solo, provenienti da tutta Italia. Da venerdì 13 a domenica 15 settembre, l’area espositiva sarà aperta al pubblico dalle ore 10 alle ore 21, l’area concerti, invece, sarà aperta venerdì e sabato dalle ore 10 alle ore 24, mentre domenica dalle ore 10 alle ore 21.

La biglietteria sarà operativa tutti e tre i giorni a partire dalle 9:30. Per l’undicesima edizione, il direttore Daniele Forcucci ha realizzato un cartellone di eventi di altissimo livello, numerose aree d’interesse con personaggi di rilievo, presentati nel corso della conferenza stampa che si è svolta, in mattinata, nella Sala consiliare del Palazzo di Città. Presenti, il sindaco Ottavio De Martinis, gli assessori Corinna Sandias e Alessandro Pompei, il vice presidente del consiglio comunale con delega al Pala Dean Martin, Adriano Tocco insieme al direttore del Pescara Comix, Daniele Forcucci.

“Siamo felicissimi di accogliere per il terzo anno consecutivo il “Pescara Comix&Games” – ha dichiarato il sindaco Ottavio De Martinis - un evento che richiama un pubblico numeroso da tutta Italia. Un ringraziamento particolare al direttore Daniele Forcucci che arricchisce, di anno in anno, la kermesse con spunti e novità capaci di rendere ogni edizione sempre più avvincente e partecipata, anche perché si rivolge a bambini, famiglie, appassionati e non. Una grande e preziosa vetrina promozionale per il nostro Abruzzo e per la nostra città”.