A Montesilvano la terza edizione del Mennea Day

Mercoledì 11 settembre a Montesilvano appuntamento per il terzo anno di fila con il Mennea Day, che avrà luogo nella pista di atletica leggera del campo sportivo Mastrangelo a Montesilvano, in memoria dell'Olimpionico Pietro Mennea. E proprio il 12 settembre di 45 anni fa a Città del Messico, Mennea stabili' il record mondiale nei 200 metri con il tempo di 19.72 in occasione delle Universiadi.

Con inizio alle 16:30, la manifestazione darà la possibilità a tanti bambini e ragazzi di cimentarsi sui 200 metri, oltre al salto in lungo e al lancio del vortex, come opportunità di avviamento e di orientamento all'attività dell'atletica leggera.

Tutto questo grazie all'opera dell'Atletica Vomano che sta mettendo a punto l'organizzazione nei minimi dettagli per garantire uno spettacolo ricco di colori, sorrisi ed emozioni nel rendere ancora più gioiosa l'atmosfera del Mennea Day. Con l'iscrizione gratuita e il rinfresco finale, a tutti i partecipanti è previsto un gadget e una premiazione per chi si è distinto nelle rispettive fasce di età.