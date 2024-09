Cepagatti, Anna Seccia presenta “Tracce partecipate di identità familiari”

Domenica 15 settembre dalle ore 10 alle 18 presso il prestigioso spazio del Relais Toulà di Cepagatti (Pe) si svolgerà l'evento Happy family day, promosso da Kaleidos Eventi di Simona De Lutiis, che mira a rinsaldare il rapporto tra genitori e figli.

In questo contesto, alle ore 16, l'artista Anna Seccia darà vita all’happening/performance Tracce partecipate di identità familiari con il coinvolgimento dei presenti che verranno indotti ad attraversare una grande tela calpestando dei recipienti di colore per poi apporre l’impronta sulla superficie bianca del tessuto. Il pubblico sarà parte dell’opera esprimendo un sentimento di partecipazione e di unione familiare.

La performance riprende il tema della “Stanza del colore”, dove il calpestio dei diversi colori diventa “traccia”, rivelando il senso intimo dell’abbraccio tra artista e pubblico. In questo caso indirizzato alle famiglie: genitori e figli attraverseranno la tela compiendo un gesto che li porterà a divenire artisti uniti in un'unica grande esperienza di condivisione estetica e sentimentale.

Anche in questo caso, come in altre recenti azioni, svolte a Francavilla al Mare e Bomba, dall’intervento performativo nascerà un’opera che resterà a testimonianza dell’intera idea artistica. La tela su cui il pubblico cammina a piedi nudi, è infatti già preparata dall’artista secondo un progetto prestabilito e un disegno già tracciato. Il passaggio delle persone determina quindi una trasformazione della stessa su cui successivamente Anna Seccia tronerà per far riemergere il disegno iniziale.

Dunque una progettualità non finalizzata alla semplice performance, ma protesa alla nascita di un’opera che potrà un giorno essere esposta per ricordare a tutti il senso poetico dell’intero progetto anche grazie alla partecipazione diretta del pubblico che diviene partecipe della realizzazione del dipinto, non solo grazie alle proprie impronte, ma anche perché verranno fotografate e filmate diventando realmente parte dell’intera opera.