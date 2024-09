Al “Grand Tour Italia” importante vetrina per l'Abruzzo

Un itinerario gastronomico e culturale tra le Regioni italiane, è questa l’idea alla base di “Grand Tour Italia” a Bologna. Un’area da 50.000 mq per celebrare le biodiversità e le eccellenze del Bel Paese in un viaggio straordinario attraverso il cibo, l'arte, le tradizioni e l'intrattenimento, in un ambiente che fonde educazione, divertimento e sostenibilità.

All’ingresso della struttura è stata ideata un’area dal passaggio obbligato per i tanti visitatori che giungeranno a Bologna nei prossimi mesi, dedicata alla promozione turistica dei Comuni appartenenti al club de “I Borghi più belli d’Italia” e non solo, dove sarà possibile ammirare un’immagine di Rocca San Giovanni abbinata ad apposite didascalie e QR Code multimediali, descrittivi nel nostro paese. Una vetrina di grande importanza a livello nazionale ed internazionale, visti anche i contenuti in doppia lingua.

All’interno dei padiglioni ogni Regione, tra cui l’Abruzzo, dispone di uno spazio dedicato comprendente un'area paesaggistica e di promozione turistica, un'osteria tipica con chef e menù a rotazione, un mercato con prodotti caratteristici provenienti dai diversi territori, nonchè un'area didattica.

L’Amministrazione comunale ha voluto essere presente alla giornata inaugurale, continuando l’importante percorso volto a divulgare, sempre di più, le peculiarità e le bellezze di Rocca San Giovanni.

Materiale fotografico a cura di “Luciano D’Antonio grafica e video”, fonte pagina facebook Comune di Rocca San Giovanni