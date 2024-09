"L'ultimo sopravvissuto di Rigopiano", il libro di Giampaolo Matrone

In 180 pagine il dramma delle 62 ore passate sotto la neve da Giampaolo Matrone, il superstite simbolo di una catastrofe che ha mietuto 29 vittime, tra le quali la moglie Valentina: è "L'ultimo sopravvissuto di Rigopiano - 62 ore sotto la neve, un disastro ancora senza colpevoli", libro scritto dallo stesso Matrone e pubblicato da Newton Compton Editori sulla tragedia del resort di Farindola (Pescara), spazzato via da una valanga il 18 gennaio 2017. Il volume sarà in libreria dal 20 settembre.

"Scrivere questo libro era un sogno che cullavo da tanto tempo - spiega il pasticcere di Monterotondo (Roma), oggi 40enne - per far conoscere a tutta l'Italia la verità su come sono andati davvero i fatti di Rigopiano e per lasciare un ricordo della mamma e della nostra storia a mia figlia Gaia. E' stato un 'parto' faticoso durato più di un anno e mezzo di lavoro, ripercorrere tutto non è stato facile, in alcuni momenti ero proprio stremato, anche perché contemporaneamente impegnato in un'altra battaglia, quella in tribunale. Ma rivisitare tutti questi eventi e metterli nero su bianco mi ha fatto bene, ha aiutato anche il mio continuo percorso fisico-riabilitativo, e poi confido sempre che questo volume possa smuovere anche le coscienze dei giudici, oltre che dell'opinione pubblica, in vista del processo di Cassazione previsto per il prossimo inverno e dei giudizi civili per i risarcimenti".