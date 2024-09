'Stracongiunti 2024', fervono i preparativi

La Stracongiunti è entrata nel vivo della sua fase organizzativa grazie all’Atletica Val Tavo che continua il proprio lavoro di preparazione nel dietro le quinte. Tutti di corsa a Congiunti, frazione di Collecorvino, domenica 22 settembre, nella classica podistica che celebra il ricordo di Francesco Contini e di Franco Mantini.

L’edizione 2024 è contraddistinta da un lusinghiero riconoscimento: la Bandiera Azzurra – conferita da Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che testimonia l’impegno per la promozione della corsa e del cammino, con lo scopo di migliorare il benessere dei cittadini grazie all’attività all’aria aperta. Collecorvino è tra le undici sedi a livello nazionale che riceverà il riconoscimento e il momento clou avverrà la mattina prima della partenza in presenza del testimonial Fidal Maurizio Damilano, pluricampione olimpionico e mondiale della marcia 20 chilometri.

A garantire l’ottima riuscita manifestazione non c’è solo il lavoro accurato degli organizzatori ma anche il sostegno degli sponsor e anche il supporto dell’amministrazione comunale di Collecorvino del sindaco Paolo D’Amico per dare alla Stracongiunti un’importante ribalta anche fuori dai confini regionali abruzzesi.

La Stracongiunti propone il consueto percorso competitivo di quasi 11 chilometri, molto panoramico e suggestivo, ma alla portata di tutti con alcune lievi ondulazioni. Oltre alla competitiva, spazio alla passeggiata di beneficienza di 2 chilometri e alle gare giovanili su varie distanze in base alle fasce d’età (dai 0 ai 15 anni). Come da tradizione è previsto un ricco ristoro post gara a base di birra, pane con pomodoro e prosciutto per ritemprare le fatiche degli atleti, oltre ad un ricco pacco gara ai primi 300 iscritti alla competitiva e ai primi 100 della non competitiva.

Il cronoprogramma giornaliero prevede alle 8 il ritrovo degli atleti presso il Parco comunale di Congiunti, alle 9 la partenza delle gare giovanili, alle 9:30 la cerimonia di consegna della Bandiera Azzurra, alle 10 la partenza della competitiva e in coda della passeggiata di beneficenza per poi effettuare le premiazioni dalle 11 in poi.

Il costo delle iscrizioni è di 8 euro per gli adulti, 4 euro per la non competitiva e 2 euro per i bambini e i ragazzi. Il riferimento per iscriversi è il portale Timingrun: https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=310.