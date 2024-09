Giulia Di Giampaolo rilegge in maniera suggestiva la fiaba di Pollicino [FOTO]

“Pollicino 2.0 briciole di saggezza. Una mattinata ricca di emozioni. Pollicino siamo tutti noi, ogni volta che attingiamo alle nostre risorse per superare gli ostacoli. Grazie all'associazione Amare Pescara per avermi invitato e grazie a chi è riuscito a partecipare”. Così sui social Giulia Di Giampaolo, che questa mattina ha riletto in maniera suggestiva la fiaba di Pollicino nel corso di un incontro alla sede di “Amare Pescara”.

Presente anche la professoressa Annalisa Potenza, che ha parlato di un “evento molto interessante nel quale la mia amica e docente Giulia Di Giampaolo ha riletto la fiaba di Pollicino alla luce della contemporaneita'. Complimenti anche all'associazione Amare Pescara e al suo presidente Piacentino D'Ostilio”.