Pienone per Sigfrido Ranucci al Festival 'Vasto d'Autore'

Giornata vastese per Sigrido Ranucci, giornalista d'inchiesta, volto noto della tv italiana, conduttore della trasmissione tv di Rai 3 ‘Report’. E' stato lui, nel pomeriggio all'Arena Ennio Morricone, a chiudere l'edizione 2024 del Vasto d'Autore Festival, iniziativa promossa dal Comune di Vasto-Assessorato alla Cultura e l’associazione culturale Angelozzi Comunicazione Eps, con la direzione di Patrizia Angelozzi. Fari puntati sulla sua esperienza professionale e, in particolare, sul suo libro “La scelta”, edito da Bompiani (2024), nel corso dell'incontro nel quale a dialogare con lui è stato l'avvocato Antonio Cilli, editore del nostro circuito d'informazione territoriale Cittanet.

Nel libro Ranucci, da anni in prima linea per la difesa della libertà dell’informazione, racconta se stesso e il suo lavoro. Lo fa “scegliendo alcune inchieste fondamentali di cui svela i retroscena, ma anche evocando figure – come suo padre, atleta e finanziere di grande carisma, e il suo maestro Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24 – che hanno forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni scelta: perché fare giornalismo sul campo significa prendere decisioni che cambiano per sempre il corso delle cose, in senso intimo e collettivo - si legge nella presentazione del testo - Da queste pagine emerge l’autoritratto coraggioso di un uomo che, nonostante la pressione costante della realtà nei suoi aspetti più duri, non cede al cinismo, non smette di chiedersi e di chiederci: “Qual è la scelta giusta?”. E di trovare ogni volta la risposta, per rispettare la promessa che lo lega a un pubblico che ha ancora a cuore la legalità e la giustizia sociale”.

Tanti gli spunti d'interesse, alla presenza di un pubblico numeroso ed attento.