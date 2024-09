Riaperta la Libreria San Paolo in corso Vittorio Emanuele

Inaugurata ieri la Libreria San Paolo di corso Vittorio Emanuele. Si riaccendono le luci del luogo che da ottant’anni rappresenta per molti il punto di riferimento culturale e religioso per la città di Pescara e la sua provincia, dove le parole offrono orizzonti, dove si sperimentano confronti, respirano relazioni, costruiscono coscienze.

A dare il via al ritorno della libreria paolina, un grande evento organizzato proprio attorno alla sede di Corso Vittorio. Si è iniziato con una “Passeggiata Dannunziana a cura dell’Associazione Culturale Teate Nostra con l’apertura della mostra “La San Paolo… da 80 anni a Pescara“, cui è seguita l’esibizione Coro Polifonico di Pescara.

Poi la cerimonia inaugurale con i saluti di Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio Regionale, Ottavio De Martinis, presidente della Provincia di Pescara, Carlo Masci, sindaco di Pescara, don Roberto Ponti Superiore Provinciale dei Paolini d’Italia, don Antonio Rizzolo, amministratore delegato del Gruppo Editoriale San Paolo, e la benedizione dell’Arcivescovo Metropolita di Pescara-Penne, Mons. Tommaso Valentinetti. Conclusione con il taglio del nastro e l’esibizione dei The Original NewPort Gospel Singer.

Vista l’importanza della riapertura di questa libreria, hanno presenziato all’incontro anche Sandra Gotelli, direttrice delle Librerie San Paolo, e don Sante Sabatucci, amministratore di Diffusione San Paolo insieme ad altri paolini del Gruppo Editoriale San Paolo. L’iniziativa era patrocinata dall’Associazione Nazionale Cooperatori Paolini, dalla Provincia di Pescara, dalla Città di Pescara e Città di Gabriele d’Annunzio, dal Comune di Torrevecchia Teatina e dall’Istituto Alberghiero “F. De Cecco”.

«Io e mia moglie, che mi aiuterà nella conduzione della libreria, siamo emozionati e molto curiosi di iniziare questo nuovo viaggio – dice Antonio Di Giosafat, il nuovo titolare della Liberia San Paolo – I volti, le storie e i sorrisi che stiamo incontrando in questi giorni ci trasmettono fiducia e tanta voglia di guardare al futuro, raccontando la bellezza della cultura e della fede».

Con l’inaugurazione si aprirà per la libreria una stagione di eventi: a dare il via è la presentazione di tre volumi di San Paolo Edizioni. Il primo appuntamento è con fra Emiliano Antenucci e Alfredo Altomonte, autori del libro Nati per fiorire. Riscoprire la bellezza e la positività della vita, che sabato 28 settembre, alle ore 17, dialogheranno con Antonio Di Giosafat e la giornalista Mila Cantagallo. Domenica 29 settembre alle 15 Alberto Chiara, con Luigi Bettazzi. Un vescovo alla sinistra di Dio, dialogherà con don Guido Colombo, sacerdote paolino e giornalista, e alle ore 17 don Luigi Maria Epicoco, noto teologo e scrittore, parlerà del libro Solo i malati guariscono. L’umano del (non) credente, con don Antonio Rizzolo, amministratore delegato del Gruppo Editoriale San Paolo.