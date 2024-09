Loretta Tobia alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Spoltore

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Spoltore ospita venerdì 27 settembre alle ore 18, in occasione del salotto letterario, Loretta Tobia: nata a Terni, vive a Pescara ed è autrice di tre romanzi per Tabula Fati ossia Conto in Rosso, Esther in viaggio e Gentiluomini. Sarà presente anche l'editore Marco Solfanelli. Modera la giornalista Alessandra Renzetti. L'evento è in collaborazione con l'Associazione I Colori del Territorio. L'ingresso è gratuito.

In "Conto in Rosso" si osserva in un’Italia che esce indolenzita dalla Seconda Guerra Mondiale una famiglia fuori dal comune, in cui l’ideale maturato nel corso della Resistenza si fa principio di vita.

In "Esther in viaggio", la protagonista è una donna di cultura, affermata, competente, piena di risorse, sicura di essere al centro e al comando di tutta una complessa esistenza e di essere amata ed invece no, gli eventi la costringono, molto duramente, a entrare in contatto con aspetti che aveva sempre avuto sotto gli occhi, ma con cui non era mai stata disponibile ad approfondire.

In "Gentiluomini" c'è la storia di Andrea, un giovane avvocato, un eccezionale tennista, ma anche un uomo sensibile e affamato d’amore e di vita, soprattutto quando il sopraggiungere di una malattia invalidante come la sclerosi multipla che lo debilita nel fisico, ma non nello spirito, gli tira fuori la voglia di combattere ancor di più con le unghie e con i denti. Un gentiluomo, insomma, che conosce i valori della vita, sa che ogni giorno è un dono prezioso e sa che gli handicap peggiori sono quelli che non si vedono.