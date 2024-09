Entra nel vivo 'Scintille d'Abruzzo in libreria'

Sta entrando nel vivo "Scintille d'Abruzzo in libreria" la rassegna culturale organizzata dalla Libreria "Sparks and Wonders", presso la sua sede in via del Santuario 416 a Pescara, con lo scopo di approfondire la conoscenza dell'Abruzzo nelle sue sfumature, interpretazioni, arti e profumi. L'appuntamento, riservato a grandi e piccini, ha avuto inizio lunedì 23 settembre e si concluderà sabato 5 ottobre 2024: «La nostra è una piccola libreria che guarda il mondo – spiega Martina Restelli (foto), titolare dell'attività – quindi c'è tanto spazio dedicato all'intercultura e alle lingue straniere, ma non si può guardare al mondo senza guardare alle proprie origini. Per questo partiamo dall'Abruzzo, ma anche parlando della nostra regione ciò che conta è la pluralità dei punti di vista. Per questo, attraverso diverse attività, cerchiamo di rendere omaggio alla nostra regione. Inoltre, creare un ciclo di eventi, è anche un modo per ridare vita ai quartieri, dove la libreria diventa anche un centro culturale in cui dare voce a diverse forme di arte, artigianato e modi di vedere il mondo».

Il programma della kermesse comprende esposizioni, laboratori, incontri con l'autore e workshop. In particolare, tutti i giorni - fino a sabato 28 settembre – avrà luogo "Pokemon d'Abruzzo": l'esposizione, di Massimo Gianvito e a cura di More nocturne books, di creaturine fantastiche ispirate alle tradizioni della nostra regione. Inoltre domani, venerdì 27 settembre alle 18, ci sarà l'incontro con gli autori Doretta Di Domizio, Luca Mancini e Francesca Santeusanio che presenteranno il libro "Un avventura in Abruzzo. Guida illustrata per viaggiatori coraggiosi", edito da Il viandante: un appuntamento rivolto a bambini e genitori, per esplorare insieme la nostra regione (evento da 7 anni in su con prenotazione, a cura di "chiaredizioni"). Mentre sabato 28 settembre, dalle 16 alle 18, lo stesso Gianvito racconterà i suoi "Pokemon d'Abruzzo" (con in ingresso libero da 2 a 99 anni).

Al termine, dalle 18 in poi, il racconto lascerà spazio alla degustazione romanzata "Tipico d'Abruzzo" (su prenotazione, per adulti) a cura di Francesco Di Bartolomeo. Invece, da lunedì 30 settembre a sabato 5 ottobre, si terrà "Trame d'Abruzzo": l'esposizione, a cura di Ilustrasbì alias Alice D'Annunzio, di illustrazioni ispirate alle texture e ai pattern dei centrini della nonna. Un racconto intimo del nostro territorio in un tempo lento, scandito da ritmi pazienti. Poi altri due appuntamenti speciali. Venerdì 4 ottobre, alle ore 17,30, ci sarà "Amuleti d'Abruzzo": un viaggio tra gioielli magici, a cura di Fabio Verna (dai 7 anni in su, evento gratuito, su prenotazione) e sabato 5 ottobre, dalle 15 alle 16 e dalle 17 alle 18, ci sarà "Trame": un laboratorio di stampa su stoffa, a cura di Alice D'Annunzio e Jagoda Siegien, in cui verranno utilizzati dei centrini realizzati all'uncinetto come matrice di stampa, per imprimere stoffa su stoffa realizzando un disegno unico. Si stamperà tutti insieme, ma occorrerà portare con sé una maglietta chiara (evento da 6 anni in su, su prenotazione, al costo di 13 euro a bambino).