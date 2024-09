Presentata la Maratona dannunziana: il percorso e gli orari

“Torna a Pescara la classica d’autunno, la Maratona dannunziana edizione numero 24. Sabato e domenica prossimi, 28 e 29 settembre, dunque un mese prima rispetto alle date tradizionali, saranno 1.500 gli atleti che parteciperanno alla Maratona, alla mezza maratona, entrambe gare agonistiche circuito Uisp, e alle altre manifestazioni sportive che faranno da cornice all’evento che ha ormai assunto dimensioni eccezionali, dalla camminata metabolica alla passeggiata inclusiva del sabato pomeriggio alla Ten & Half, sino ai bambini che saranno protagonisti delle gare del sabato”. Lo ha annunciato l’assessore allo Sport Patrizia Martelli nel corso della conferenza stampa convocata per presentare il programma della Maratona dannunziana, che si correrà a Pescara domenica 29 settembre, con partenza da piazza Salotto alle 9.25, ma che già sabato 28 si animerà con l’inaugurazione e la partenza dell’Ultrabeach e l’apertura del Villaggio Maratona alle ore 15.

“Pescara è una città che vive di sport - ha sottolineato il sindaco Carlo Masci - Ovviamente sappiamo che ogni volta che chiudiamo alcune strade per ospitare la pacifica invasione di atleti creiamo delle tensioni, ma sappiamo anche che il sacrificio di due o tre ore chiesto ai cittadini si traduce in un beneficio per l’indotto, pensando ai 1.500 atleti che arriveranno a Pescara, vivranno il nostro territorio, e soprattutto significa dare spazio ai ragazzi, aiutarli a crescere in modo sanno creando momenti eccezionali di inclusione e di socializzazione”.

Confermato l’allestimento del Villaggio della Maratona che verrà sistemato in piazza della Rinascita, sabato alle 12 ci sarà la partenza dell’Ultrabeach, alle 15 l’apertura del Villaggio e alle 16 la partenza della Passeggiata Inclusiva con l’Associazione SOS Autismo. Con i ragazzi si attraversà il centro cittadino, corso Umberto e via Cesare Battisti per tornare in piazza della Rinascita. Alle 17 invece spazio alle gare dei bambini. La domenica sarà la giornata delle gare: alle 9.25 partenza da piazza Salotto dei Pattinatori; alle 9.30 partenza della Maratona e della Mezza Maratona, gare agonistiche; alle ore 10 partenza della Ten & Half, 10,5 chilometri non competitiva e Camminata metabolica.

Immutato il percorso di gara, ovvero: partenza da via Nicola Fabrizi incrocio con piazza della Rinascita, via Foscolo, lungomare Matteotti, Ponte del Mare, lungomare​ sud Papa Giovanni XXIII, viale Primo Vere, viale Alcione-Comune di Francavilla al Mare, giro di boa ritorno sulla riviera sud, viale Alcione, viale Primo Vere, lungomare Papa Giovanni XXIII, lungomare Cristoforo Colombo, di nuovo Ponte del Mare, lungomare nord, via della Riviera, via Aldo Moro-stabilimenti Brigantino e Voglia di Mare su Montesilvano, giro di boa, e ritorno sulla riviera nord, via Leopoldo Muzii, via Regina Margherita e piazza Salotto, dove si fermerà chi correrà la mezza maratona.

Per gli atleti impegnati nella Maratona, invece, il percorso prosegue con altri due giri su via Nicola Fabrizi, via Foscolo, lungomare Matteotti verso nord, via della Riviera, via Aldo Moro, giro di boa, riviera nord, via Muzii, via Regina Margherita e piazza della Rinascita, con arrivo e conclusione della gara entro le 15.30. Ovviamente le strade impegnate nella corsa saranno chiuse al traffico al mattino, intorno alle 8, per garantire il passaggio in sicurezza degli atleti. Al tempo stesso tutte le strade di Porta Nuova, parte sud della città, impegnate nella prima fase della corsa, dalle 11 saranno riaperte al traffico, e a coadiuvare il controllo dei varchi chiusi con le transenne saranno gli studenti dell’Istituto ITIS Volta e del Liceo Maior di Pescara in virtù di una collaborazione con crediti formativi avviata dalla Uisp.

Nelle prossime ore ci sarà un’auto con il megafono che comincerà ad attraversare Pescara e ad avvisare i cittadini dell’evento e delle relative disposizioni del traffico. Il campione olimpico Alberico Di Cecco della ASD Fantini ha dichiarato: “L’edizione numero 24 della Maratona segna il grande successo della Ten & Half che ha raccolto ben 300 iscritti. Nella Maratona vedremo i top runner, ovvero Luca Pirani, uno degli atleti di punta della ASD Fantini, e Giulia Ranzuglia della Podistica Valmisa tra le donne. La Mezza Maratona vedrà la tradizionale competizione tra Lorenzo Dell’Orefice, dell’Aterno Pescara, e il pescarese Alessio Bisogno della Passologico, poi ci sarà anche il torrese Cesare Ciommi della Tri World, il toccolano Fiorenzo Mariani della Dynamik Fitness e il pugliese Giuseppe Scarci, campione italiano di società 2024 sia di cross che di mezza maratona sempre con la Dynamik Fitness”.