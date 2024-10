Clap Museum, visita guidata speciale alle mostre di Mattioli e Pazienza

Quest'anno il Festival della comunicazione creativa, in programma il 4 e 5 ottobre al Clap Museum, viene preceduto da una visita guidata speciale alle mostre di Mattioli e Pazienza. Nel pomeriggio di oggi, 3 ottobre, è possibile visitare in anteprima anche la mostra temporanea “I mille volti di una storia”, la cui inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 4 ottobre al termine della prima giornata del Festival della comunicazione creativa. La manifestazione, ideata e organizzata dalla giornalista Emanuela Costantini, è patrocinata da Comune di Pescara, Clap Museum e Fondazione Pescarabruzzo.

Ogni anno il Festival della comunicazione creativa propone incontri e laboratori su temi legati ai linguaggi della comunicazione e alla creatività. L'edizione 2024 è dedicata al “linguaggio del fumetto”. Si inizia venerdì 4 ottobre alle 16.30 con il talk di Tauro (Antonio Silvestri), sceneggiatore e cartoonist, autore delle strisce satiriche pubblicate nell'inserto domenicale 'La Lettura del Corriere della Sera'. Alle 17.15 è previsto l'intervento di Chiara Karicola, illustratrice e autrice di numerosi libri illustrati per ragazzi. Il suo ultimo libro Claire et Malou, realizzato a “quatto mani” con Tauro, sta riscuotendo grande successo in Francia, Belgio e Canada.

Alle 18.15 spazio alla presentazione in anteprima dell'ultimo libro di Emanuela Costantini “Il senso della creatività” e, subito dopo, si può visitare la mostra temporanea “I mille volti di una storia”, una speciale esposizione delle tavole di cinque grandi professionisti del fumetto. Confermato, anche nell'edizione 2024, l'appuntamento con i laboratori a ingresso gratuito. Si inizia alle 10 di sabato 5 ottobre con l'incontro dedicato alla scrittura creativa, per poi proseguire alle 11.30 con “una speciale lezione di fumetto” a cura di Vincenzo Cucca, docente della Scuola Internazionale di Comics di Pescara e comic book artist per Marvel e Disney.

Nel pomeriggio alle 16.30 Vincenzo Cucca incontra il pubblico per parlare di fumetto americano e francese. Alle 17.15 la disegnatrice e docente di fumetto Alessia Fattore spiega come avvicinarsi all'arte del fumetto. Chiude la rassegna alle 18 il fumettista Fabrizio Pluc Di Nicola con la presentazione in anteprima del suo ultimo libro “In Rambo we trust”, la sua prima opera realizzata da autore completo. Tutti gli incontri e i laboratori sono a ingresso libero.