Piano educativo: ultimi giorni per i documenti sulla piattaforma

Ultima finestra temporale per le strutture educative che hanno aderito al Piano regionale 0-6 anni per caricare sulla piattaforma regionale tutta la documentazione necessaria ad ottenere finanziamenti e rimborsi. Lo rende noto l'assessore all'istruzione, Roberto Santangelo, che ha concordato con gli uffici regionale la riattivazione della piattaforma da lunedì 23 settembre fino alla mezzanotte di domenica 6 ottobre. Sulla piattaforma regionale, come prevede la disciplina, gli istituti e le strutture educative che erogano servizi nell'ambito del Piano regionale devono caricare tutta la documentazione necessaria per ottenere i finanziamenti e i rimborsi per i progetti rendicontati.

"Abbiamo deciso di riaprire i termini – ha spiegato l'assessore Roberto Santangelo – per dare modo agli istituti in ritardo o che magari non sono venuti a conoscenza per tempo della nuova piattaforma di adempiere a quanto stabilito dalla disciplina regionale legata al Piano 0-6 anni. Il passaggio è molto importante, perché senza questa necessaria e indispensabile attività non è possibile ottenere finanziamenti, rimborsi e presentare rendicontazione dei progetti nazionale e europei. Su questo fronte – aggiunge l'assessore – abbiamo dato la nostra massima disponibilità agli operatori privati del Piano 0-6 anni, riaprendo i termini una prima volta a luglio scorso ed ora tra settembre e ottobre. Il termine è perentorio per cui non sarà possibile caricare altra documentazione alla scadenza del 6 ottobre e le attività istruttorie verranno fatte alla luce dei documenti in possesso degli uffici".

È importante ribadire che il mancato caricamento della documentazione comporta l'impossibilità ad essere beneficiari di finanziamenti oppure ad ottenere il rimborso delle spese sostenute. La piattaforma regionale, attiva da lunedì fino al 6 ottobre, è all'indirizzo sportello.regione.abruzzo.it alla voce Catalogo servizi – sezione Istruzione.