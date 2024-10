Lâ€™Accademia Musicale Angolana riapre le porte

L’Accademia Musicale Angolana riapre le porte, pronta ad accogliere tutti con una nuova energia e una sede prestigiosa. Le lezioni si svolgeranno in Largo Martiri Angolani 2, nel cuore del centro storico di Città Sant'Angelo, a pochi passi dalla Collegiata di San Michele Arcangelo e dall'Istituto "Spaventa". La scelta di questo nuovo sito riflette il desiderio di contribuire attivamente alla rinascita culturale e artistica del centro storico.

Un'iniziativa accolta con entusiasmo da don Lorenzo Di Domenico , parroco di Città Sant’Angelo, che condivide la visione dell'Accademia come motore di vitalità e fermento sociale in uno dei borghi più belli d’Italia. A guidare questa nuova fase dell'Accademia ci sarà il nuovo direttore artistico, Ernestina Caralla, mentre Daniela D’Angelo viene confermata alla carica di presidente.

Nel consiglio direttivo figurano anche Giovanna Barbati e Lucia Antonacci, una squadra tutta al femminile, composta da affermate professioniste angolane. Una menzione speciale meritano tutti i docenti, musicisti qualificati ed esperti, pronti a dare vita con rinnovato entusiasmo alla stagione 2024/2025. La missione dell’Accademia resta quella di sempre: offrire a tutti la possibilità di una crescita personale attraverso la Musica.

L’offerta formativa per quest’anno è particolarmente ricca e si rivolge a una vasta utenza, dai bambini ai più grandi, inclusi coloro che desiderano avvicinarsi alla musica anche in età matura. Fondata nel 2019, l’Accademia Musicale Angolana è diventata un punto di riferimento per la promozione della cultura musicale nel territorio, con un impatto significativo sull’intera comunità. Le famiglie sono state e restano imprescindibili per il successo delle attività musicali. A loro, e naturalmente a tutti gli allievi, va il merito di un grande percorso che continua nel segno dell’impegno, per dar lustro all’intera comunità.