Lo spoltorese Francesco Della Torre tra tv e teatro

Inizia a studiare recitazione a Pescara dai 12 anni ai 18 anni con Nausicaa Pizzi, Ezio Budini, Rossella Mattioli, Franco Mannella e Domenico Galasso; si sposta a Roma poi per studiare all’Accademia del Teatro dell’Orologio. È del 2001 ed originario di Spoltore (Pe), comune in cui è cresciuto prima di aprire le porte concretamente alla sua passione: il suo nome è Francesco Della Torre, giovane determinato ed attento oltre che uno dei nuovi volti dello spettacolo "I grandi discorsi che hanno cambiato la storia", finanziato dalla Regione Lazio con il fondo Spettacolo dal vivo 2024 .

"Ho incontrato Francesco ad un evento e ho notato subito la sua vivacità e la voglia di fare e allora gli ho chiesto se gli andava di fare uno spettacolo teatrale, ed eccoci qui", spiega l'attore e produttore Federico Perrotta (Uao Spettacoli).

Lo spettacolo è andato per la prima volta in scena nella sua nuova veste a Roma lo scorso 2 ottobre al Teatro7 Off la cui direzione artistica è di Michele La Ginestra e si prepara ad affrontare una stagione ricca di appuntamenti dove un carismatico Prof (lo stesso Federico Perrotta, regista dello spettacolo) guida sette ragazzi nell'esplorazione del potere delle parole e di come queste possano cambiare il mondo passando dalla parola di Martin Luther King a Kennedy, da Malala a Madre Teresa di Calcutta, in vista di un esame di maturità; si tratta di un modello di insegnamento rivoluzionario che deve fare però i conti con la rigida e pragmatica dirigente scolastica Valentina Olla (che ha scritto il testo) dapprima poco convinta di questo approccio.

Durante gli anni di studio, Francesco appassionato di sport, danza, volto noto nel campo della moda, partecipa a dei cortometraggi e subito dopo l’Accademia, allenato anche dall'acting coach Alessandro Prete, arriva il primo film da protagonista, Exuvia del regista Leonardo Silvestri; ma per l'attore pescarese le soddisfazioni aumentano ed ecco che i suoi "followers" possono vederlo in una serie tv per Sky, Un’Estate fa, con i protagonisti Lino Guanciale e Filippo Scotti, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo.

A seguire interpreta due piccoli ruoli: per una serie prodotta da Paramount +, che verrà presentata al Festival del Cinema di Roma, per poi uscire sulla Rai dal titolo Miss Fallaci con Miriam Leone e per un film vede la regia di Umberto Contarello (sceneggiatore di Sorrentino), prodotto dallo stesso Sorrentino.

Guarda anche al teatro, dunque, Francesco con questa nuova avventura targata Uao, in cui si rapporta con l'altro orgoglio abruzzese Federico Perrotta, in tour anche "Stanlio&Ollio, una commedia musicale senza cervello" prodotto dal Teatro Stabile d'Abruzzo in cui "parla abruzzese" con l'attore e doppiatore di Pianella (Pe) Franco Mannella ed il giovanissimo Giacomo Rasetti di Torrevecchia Teatina:"Pur incentrando il mio percorso su cinema e televisione - spiega Della Torre - ho sempre lasciato una porta aperta sul teatro, infatti poter partecipare a questo spettacolo è davvero un gran piacere. Ho trovato un clima sereno e molto accogliente e mi sono sentito da subito parte di una macchina già in moto".