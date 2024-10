Vasca di colmata porto, da novembre la gara d’appalto per l’impianto permanente

“A novembre partirà la gara d’appalto per la realizzazione dell’impianto permanente che permetterà di iniziare a svuotare la vasca di colmata esistente sulla banchina, prelevando i primi 40mila metri cubi di materiale di recupero per materie prime e seconde da impiegare in edilizia, ossia sabbia, argilla e ghiaia. È quanto deciso nel corso dell’ultima Conferenza dei servizi chiusa dal Provveditorato alle Opere pubbliche. L’importo dell’intervento è di poco superiore a 1 milione di euro e per primavera il cantiere sarà esecutivo, per fermarsi prima dell’estate. Nel frattempo dovremo superare l’inverno intercettando le risorse utili per consentire almeno altri due interventi di dragaggio all’interno della canaletta del porto canale per agevolare il transito dei pescherecci nell’attesa dell’entrata in azione del nuovo macchinario permanente”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri (foto), ufficializzando l’esito della Conferenza dei servizi, convocata nei giorni scorsi sul porto di Pescara, nel corso di una riunione alla presenza, tra gli altri, dell’ingegnere Giovanna Brandelli, amministratore unico Aca, del sindaco Carlo Masci, dei referenti dell’Autorità portuale di sistema Salvatore Minervino e Riccardo Padovano, e di un rappresentante della marineria di Pescara.