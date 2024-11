Successo per "Montesilvano Sine Tempore" [FOTO]

Negli ultimi due giorni il borgo di Montesilvano si è trasformato in un autentico villaggio medievale con l'evento "Montesilvano Sine Tempore", grazie al quale è stato fatto un salto indietro nel tempo, immergendosi in un'atmosfera medievale autentica. Le strade si sono riempite di persone, tra rievocatori, artigiani e gustose specialità locali. Soddisfatto il consigliere comunale Marco Forconi (Fratelli d'Italia), che ha scritto su Facebook:

"Quando ti dicono: "Ma a Montesilvano non si fanno mai rievocazioni storiche perché tanto i cittadini non sono interessati" e tu gli 'presenti il conto' con centinaia e centinaia di persone entusiaste e perfino arroccate per guardarsi uno spicchio di evento. E il Borgo stracolmo sin dalle prime ore del mattino? Straordinario! Evviva la Gualdana dell'Orso e un grande grazie a Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano, per aver creduto in questo ambizioso e vincente progetto culturale. Borgo stracolmo, davvero indimenticabile. Battaglia epica e Montis Silvani vittoriosa!".