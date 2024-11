Radici Vestine, allâ€™Imago Museum un incontro con i produttori del Consorzio Etna Doc

Oggi, 3 novembre, presso le sale dell'Imago Museum, si è tenuto il terzo incontro con Radici Vestine Innesti di Cultura e Territori organizzato dall’associazione Terre dei Vestini con ospiti protagonisti i produttori del Consorzio Etna Doc. Radici Vestine ha l’obiettivo di creare, con ogni edizione, un gemellaggio con un confronto positivo di crescita con i consorzi dei vini più importanti nel panorama italiano.

La terza edizione è un evento di grande interesse per esperti del settore, appassionati e curiosi che hanno avuto modo di scoprire ed apprezzare l’Etna Doc che è una delle denominazioni più importanti dell’enologia italiana. Molti gli interventi del Convegno con i saluti del Sindaco di Pescara Carlo Masci, il Presidente della Fondazione Pescarabruzzo Nicola Mattoscio, i Presidenti: di Terre dei Vestini Enrico Marramiero, del Consorzio Vini d’Abruzzo, Alessandro Nicodemi, del Consorzio di Casauria DOCG Concezio Marulli e il Direttore del Consorzio Etna DOC Maurizio Lunetta.

Enrico Marramiero, nel suo intervento, ha ribadito l’importanza dell’obiettivo che Radici Vestine si è posto con l’evento: costruire un ponte tra cultura, storia e territorio. Moderatore è stato il giornalista e critico enogastronomico Franco Santini. Molto interessante l’intervento dell’Archeologo Andrea Rosario Staffa che ha parlato del territorio dei Vestini nei secoli, della sua formazione e antropizzazione e di quanto sia stato importante la coltivazione della vite per la zona.

Proprio con il vino i rapporti si possono tessere e far conoscere la propria terra. Il Direttore del Consorzio Etna doc. Maurizio Lunetta, ha parlato della realtà vitivinicola siciliana. A seguire, nel pomeriggio, dopo le interessanti comunicazioni tenute in mattinata, una degustazione di vini delle varie cantine abruzzesi e siciliane.

In particolare i vini presentati e gustati dagli ospiti sono stati per le cantine siciliane: Miscellanea Consorzio Etnea Doc, Girolamo Russo, Idda, Neri, Planeta, Tenute Tozzi, Terre nere; per le cantine abruzzesi: Cantina Marramiero, Cantine Lampato, Contesa Vini, Marchesi di Cordaro, Mastrangelo Tenimenti del Grifone, Poderi Costantini, Storiche cantine Bosco, Tenuta De Melis, Tenuta del Priore, Torre Raone, Tenuta Tre Gemme.