Letture e riflessioni al Fla 2024: il Festival per riscoprire il piacere del sapere

Il Fla (Festival di Libri e Altre cose) torna a Pescara dal 7 al 10 novembre, portando con sé un ricco programma di incontri, presentazioni e dibattiti culturali che coinvolgeranno autori e autrici di spicco del panorama letterario italiano. L’evento, patrocinato dal comune di Pescara, che ospita al suo interno presentazioni organizzate in collaborazione con CP Eventi di Carole Profeta e ‘Cultura Identità’ di Edoardo Sylos Labini, si terrà negli spazi del Museo delle Genti d’Abruzzo, che per quattro giorni diventerà luogo d’incontro e riflessione sul mondo dei libri, delle idee e delle identità.

La rassegna di presentazioni in collaborazione con la CP Eventi e con 'Cultura Identità' prenderà il via giovedì 7 novembre alle ore 17 con Fabrizio Fratus, che presenterà il suo libro "Patria di padre in figlio per il comunitarismo", un’opera che esplora il tema del comunitarismo attraverso uno sguardo intergenerazionale. L’incontro si terrà presso il Bagno Borbonico del Museo delle Genti d’Abruzzo e sarà moderato dal dott. Vincenzo Cancelli Presidente di Nazione Futura e da Danilo Del Rosso Presidente della Pro Loco Casauria.

Alle ore 19, nella Sala Favetta, sarà la volta di "Malefici. Come rompere gli incantesimi del pensiero unico" di Francesco Borgonovo, un libro che indaga l’oscurità insita nel nostro tempo, affrontando temi di grande attualità con uno stile provocatorio e stimolante. Dialogherà con l'autore il neo direttore de Il Centro, Luca Telese, presenta Carola Profeta, direttore CP Eventi e referente per la città di Pescara di CI.

Sempre giovedì, alle ore 21, Andrea Zhok presenterà "Il senso dei valori. Fenomenologia, Etica e politica", un’opera che propone una riflessione profonda sui valori che guidano l’agire umano e sul mondo contemporaneo. L’incontro si svolgerà nella Sala Favetta del Museo e sarà moderata dal prof. Claudio Amicantonio e dalla professoressa Annarita Di Paolo. La seconda giornata, venerdì 8 novembre, vedrà Salvo Fuggiano presentare il suo libro "Le Ninfe Naiadi" alle ore 19 presso il Laboratorio Didattico del Museo delle Genti d’Abruzzo.

Un’opera suggestiva e avvincente, un giallo particolare in cui il killer si firma con i versi del Vate, modera l'incontro il giornalista Enzo Verrengia. Alle ore 21, nel Bagno Borbonico, sarà presentato "Io e il dialogo semiserio con l’intelligenza artificiale" di Claudio Amicantonio, un libro che esplora con ironia e intelligenza il rapporto tra essere umano e tecnologia attraverso scambi di idee su argomenti filosofici cruciali come l’etica e l’ontologia. A dialogare con l'autore sarà Gianluca Buccella editorialista de L'Acerba. Domenica 10 novembre sarà una giornata dedicata alla riflessione sull’equilibrio interiore e sul dialogo umano.

Alle ore 16 Annarita Di Paolo, Responsabile della Provincia di Chieti di Cultura Identità, presenterà il suo libro "La parola e il silenzio. L'equilibrio degli opposti" nella Sala Video del Museo delle Genti d’Abruzzo. Un’opera originale e raffinata che invita a scoprire il potere seduttivo e trasformativo delle parole e del silenzio attraverso le antiche filosofie greche e orientali, lo sciamanesimo, le diverse arti e le neuroscienze dialoga con lei la giornalista e scrittrice Alessandra Portinari e leggerà qualche estratto l'attrice Franca Minnucci, che ha anche scritto la prefazione del libro.

A concludere il ciclo di incontri, alle ore 17, sarà "Nudi sulla Giostra" di Sergio Mancini, un racconto di vita e di emozioni dove si incontrano amori e solitudini nell'era post-Covid che si terrà anch’esso nella Sala Video. Dialogheranno con l'autore il giornalista e scrittore Luca Pompei e Carola Profeta.

Il Fla 2024 si conferma, ancora una volta, come un evento fondamentale per il panorama culturale italiano.

La varietà degli autori e dei temi trattati rende questa edizione un’occasione unica per tutti coloro che desiderano immergersi in una pluralità di visioni e di pensieri, esplorando questioni di grande rilevanza sociale, politica ed esistenziale. Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo del Festival, è possibile visitare il sito ufficiale del Fla (www.festivaldilibri.it) o seguire i canali social dell’evento.