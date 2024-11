Jazz 'n Fall prosegue con il Tony Pancella Quintet, Max Ionata special guest

Venerdì 8 novembre la 24ª edizione di Jazz’n Fall presenta il terzo appuntamento in programma, un progetto speciale che vede per la prima volta insieme sul palcoscenico il Tony Pancella Quintet con il sassofonista Max Ionata come ospite. Il concerto si svolgerà al teatro Massimo alle 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 25 €. Il quintetto di Tony Pancella è composto da Fabio Della Cuna al sax tenore, Jordan Corda al vibrafono, Pietro Pancella al contrabbasso e Marcello Di Leonardo alla batteria, oltre naturalmente a Pancella al pianoforte. Con loro suonerà uno dei sassofonisti più importanti del panorama italiano attuale vale a dire Max Ionata al sax tenore.

Jazz 'n Fall ritorna quest'anno con un programma vasto e articolato per un'edizione spettacolare che si concluderà il 22 novembre. Cinque appuntamenti di altissimo profilo nei quali si intrecciano tradizione e attualità del jazz, con alcuni dei protagonisti più importanti e significativi del panorama internazionale e italiano. "Unsung Piano Heroes" è il titolo dato da Tony Pancella al suo nuovo progetto, un percorso che esplora le personalità e l'importanza di alcuni musicisti nello sviluppo del linguaggio jazz - come, ad esempio, Mary Lou Williams, Elmo Hope, Lennie Tristano, Duke Pearson, Andrew Hill, Hank Jones, Larry Willis, James Williams - che non hanno avuto la notorietà e il riconoscimento artistico che avrebbero meritato.

Sono i cosiddetti “unsung heroes”: eroi nascosti, grandi musicisti e compositori che hanno lasciato capolavori che raramente fanno parte del repertorio che si ascolta oggi nei concerti. La forza comunicativa e coinvolgente delle loro composizioni vengono resi attraverso groove ritmici resi ancora​ più spettacolari dall’interplay tra i musicisti del quintetto e dallo straordinario contributo del sassofono di Max Ionata, ospite di assoluto prestigio, formando così un sestetto dallo straordinario impatto sonoro con arrangiamenti originali che in chiave contemporanea rimandano al “suono Blue Note” che ha caratterizzato l’anima della Black American Music.

Tony Pancella, Max Ionata e Marcello Di Leonardo sono autentici “veterani” della scena jazzistica italiano hanno più volte collaborato tra loro sia in concerto che su disco nel corso degli anni, mentre Fabio Della Cuna, Jordan Corda e Pietro Pancella rappresentano la nuova generazione di talenti, già vincitori di numerosi premi e riconoscimenti e con tante importanti esperienze musicali in Italia e all’estero. Con questa formazione Tony Pancella ha appena pubblicato il cd “In Viaggio” per l’etichetta svedese AdOpen Records.